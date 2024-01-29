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王柏傑放話過年送謝欣穎家人「每人一雙球鞋」　站台UA超盡責

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記者林明瑋 / 台北報導

即便球鞋已經深入日常，但要好好運動或有特殊需求時，一雙具機能性的鞋款仍然重要，王柏傑因為膝蓋舊傷，挑鞋很慎重，鞋底與包覆性都是考量，為UNDER ARMOUR全新鞋款站台超級盡責，除了大讚適合自己，連女友謝欣穎家人也一併拉入坑，放話表示：「過年去她們家，每人送一雙球鞋，我自己買！」

▲王柏傑UA。（圖／品牌提供）

▲王柏傑膝蓋受傷，挑選球鞋相當講究。（圖 / 品牌提供，以下同）

多年前車禍導致膝蓋髕骨受傷，無法完全痊癒，王柏傑因此只能靠保養與復健讓狀況不變差，除了在健身房重訓，日前也和好友楊祐寧、修杰楷等人到花東騎單車旅行，其中騎車最厲害的是修杰楷，他開玩笑形容：「修最強，他真的超變態！」

既然是運動咖，選擇球鞋的經驗自然很多，除了底不能硬，還有很多條件，王柏傑說：「要包覆性佳、有回彈效果，主要是輕。」他直言如果不是因為受傷，不會注意到這些，至於鞋款的外型，他表示什麼顏色都能接受，「假如鞋子亮，上半身會素一點」。

▲王柏傑 UA。（圖／品牌提供）

▲王柏傑一直保有運動習慣。

農曆新年將至，王柏傑表示會準備6位數紅包給長輩，也會到女友謝欣穎家拜年，「他們家很開明，不會催婚，我會陪她爸爸喝酒」。被問到帶什麼伴手禮，他相當盡責，笑說：「我送每人一雙UA球鞋！我自己買。」基於不送鞋的傳統，他補充道：「我會要她給我一塊錢。」

UNDER ARMOUR推出全新的旗艦中底HOVR+，具有回彈、推進與緩震舒適等特性，輕量的橡膠大底與深度曲槽，則能強化抓地力，再搭配貼合雙腳又透氣的Intelliknit鞋面，同時結合鞋後跟內置的護套，有助於提升跑步穩定性，並緩和著地時的衝擊力道，UA Infinite鞋款於焉誕生，包含UA Infinite Elite與UA Infinite Pro兩大系列，有搶眼的螢光綠與黑色交織，也有簡約的黑或白，女鞋還有霧粉色可以選擇，相當多樣。

▲王柏傑UA。（圖／品牌提供）

▲UNDER ARMOUR推出全新的旗艦中底HOVR+，強調回彈、推進緩震。

▲王柏傑UA。（圖／品牌提供）
▲UA Infinite Elite跑鞋，各5,280元。

▲王柏傑UA。（圖／品牌提供）
▲UA Infinite Pro跑鞋，各4,580元。

【更多話題新鞋】

ASICS
ASICS全新一代NOVABLAST 4彈力系列跑鞋，採用FF BLAST+ ECO 科技中底，獨特的幾何結構辨識度強，而且回彈很有感，蹦床式大底搭配加深鞋底刻紋，穩定度與抓地力都大為提升，編織鞋面則強調輕盈透氣，機能性與外觀兼具。

HOKA
HOKA Arahi 7以全新具支撐性的透氣針織網布及透氣網洞，打造貼合足部的鞋面，高支撐力的回彈中底讓足弓更穩定，即便是低足弓或足外翻都舒適，大底為帶狀配置的耐磨橡膠，讓跑步時更為流暢。

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