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最萌美妝！CeraVe史努比聯名組送公仔　皮卡丘、伊布變專科潔顏乳

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記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供

現在的美妝品不只要好用，還要比可愛比吸睛度！近日就有不少萌度爆表的聯名登場，像是CeraVe適樂膚近日與Snoopy史努比聯名，推出明星商品＋可愛史努比周邊小物的限定組；長年熱賣的專科潔顏乳則是讓寶可夢躍上瓶身，推出4款不同功效的潔顏乳，每一款都可愛到融化人心，不是粉絲都想收藏。

▲▼ 最萌聯名美妝！CeraVe史努比組送公仔 。（圖／品牌提供）

▲▼ 最萌聯名美妝！CeraVe史努比組送公仔 。（圖／品牌提供）

▲適樂膚 史努比聯名組修護霜（momo購物獨家），NT$1,238。

深受許多敏感肌喜愛的CeraVe適樂膚，在2024一開春就推出多達8款的「Snoopy史努比聯名組」，不僅讓史努比、查理布朗、莎莉、露西等經典角色躍上聯名組合外包裝，各款聯名組還會搭配不同獨家限量的史努比周邊好禮，包含公仔、化妝包、刮痧板、絨毛提袋等超可愛的療癒小物，只送不賣，喜歡史努比的粉絲快鎖定想要的組合搶一波！

▲▼ 最萌聯名美妝！CeraVe史努比組送公仔 。（圖／品牌提供）

▲適樂膚 修護霜史努比聯名組合（屈臣氏獨家），NT$619。

「CeraVe適樂膚X Snoopy史努比聯名組」在Momo購物、蝦皮購物線上官方旗艦店、康是美、屈臣氏等通路都推出不同獨家聯名組，像是momo購物獨家的「史努比聯名組修護霜」內含長效潤澤修護霜*2＋溫和洗卸泡沫潔膚乳*1＋白色史努比保溫袋*1＋史努比刮痧板*1；屈臣氏獨家的「修護霜史努比聯名組合」內含長效潤澤修護霜*1＋綠色小汽車化妝包*1。

▲▼ 最萌聯名美妝！CeraVe史努比組送公仔 。（圖／品牌提供）

▲專科超熱賣的潔顏乳系列攜手寶可夢推出4款聯名潔顏乳。

在日本連續15年熱銷NO.1、在台也長年熱賣的專科潔顏乳，攜手世界級可愛巨星「寶可夢」，推出4款不同功效的聯名潔顏乳，超可愛視覺包裝，讓你溫和清潔同時療癒心靈。

▲▼ 最萌聯名美妝！CeraVe史努比組送公仔 。（圖／品牌提供）

▲專科 超微米潔顏乳-寶可夢版，120g，NT$145；超微米彈潤潔顏乳-寶可夢版，120g，NT$165。

像是最熱賣的經典藍「超微米潔顏乳」，包裝上的皮卡丘軟萌地坐在濃密泡泡上讓人融化；另外，能溫和去除老廢角質與油脂的亮泥白「超微米深層潔顏泥」，結合可愛眨眼的伊布；添加膠原蛋白的彈潤粉「超微米彈潤潔顏乳」搭配仙子伊布；能溫和舒緩痘痘粉刺肌的淨荳綠「超微米淨荳潔顏乳」，瓶身上則是跳躍的傑尼龜。

▲▼ 最萌聯名美妝！CeraVe史努比組送公仔 。（圖／品牌提供）

▲Bifesta 水嫩即淨卸妝棉（美樂蒂限定增量版），50片裝，NT$220；毛孔即淨卸妝棉（酷洛米限定增量版），50片裝，NT$220。

主打1張就能輕鬆卸除基本妝容，就算沒有上妝也能當作一般臉部清潔的Bifesta卸妝棉，近日限量推出2款超可愛的SANRIO聯名包裝！換上Q萌美樂蒂包裝的水嫩即淨卸妝棉，添加能守住肌膚水分的胺基酸保濕成分及持久型玻尿酸，溫和卸除彩妝髒污更同時加強保濕；酷萌的酷洛米則是躍上毛孔即淨卸妝棉，添加維他命C誘導體及乳酸成分，能清除毛孔髒污及老廢角質，卸妝同時也完成簡單保養。

關鍵字：

美妝, 保養品, 聯名, 寶可夢, 專科, 史努比, Snoopy, CeraVe, 適樂膚, Bifesta, 酷洛米, 美樂蒂

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