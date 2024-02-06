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過年掌握飲食3攻略大吃不怕胖！年前「低碳飲食」年後秒瘦回來

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實習記者施至真／綜合報導

即將迎來農曆春節，想必不少人都習慣在年節期間多吃少動，光是滿滿豐盛的美食，就讓人不敢在連假後站上體重機，其實只要掌握飲食3攻略，不用刻意忌口，也能在年後快速瘦回原本的體重。

▲新年瘦身。（圖／翻攝unsplash）

▲過年前先「低碳飲食」年後秒瘦回原體重。（圖／翻攝unsplash，下同）

＃年前先低碳飲食

三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，只要在過年前先低碳2-3天，且體重上升幅度控制在2公斤內，其實可以在年後以低碳飲食的方式快速瘦回原本的體重。

▲新年瘦身。（圖／翻攝unsplash）

採用碳水循環飲食燃脂，在除夕前兩三天開始執行「低碳飲食」，只由蔬菜和豆腐來攝取澱粉，來穩定胰島素，減少碳水攝取，使體內儲存澱粉的空間空出來。等低碳日2天後，會得到1千至2千卡的肝醣空間可以儲存碳水，只要將體重上升幅度控制在2公斤，並在年後繼續執行低碳飲食，很快就能回到原本的體重。不過蕭捷健醫師也提醒，除了飲食控制，適時的運動才是上策！

＃喝足量水

多喝水能加速身體新陳代謝、提升飽足感，然而在過年期間，經常以軟性飲料、手搖飲料取代白開水，可能在無形中增加糖分攝取，並造成年節期間發福，因此在開心過年的期間，還是要記得多補充水分。

▲新年瘦身。（圖／翻攝unsplash）

＃細品美食不怕胖

狼吞虎嚥是肥胖者常見的飲食習慣，而細嚼慢嚥可以放慢進食速度和咀嚼次數。一口食物經過咀嚼30下，會幫助身體燃燒卡路里，並延緩血糖上升，能避免脂肪累積，此外，細嚼慢嚥也能改善腸胃道消化不良的狀況！

▲新年瘦身。（圖／翻攝unsplash）

關鍵字：

過年, 新年, 飲食, 瘦身, 瘦身飲食, 過年不發胖

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