勞力士皇冠Logo竟是手掌！　揭密錶壇大哥大標誌意義

▲勞力士皇冠Logo深植人心。（圖／翻攝Rolex IG）

記者陳雅韻／台北報導

一個成功的Logo，讓人一眼就能認出品牌，名錶界勞力士（Rolex）的皇冠、百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）的卡勒卓華十字星（Calatrava Cross）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）的馬耳他十字（Malte）最具代表性，與品牌畫上等號的符碼不僅點綴錶冠，甚至融入整體設計之中，展現品牌獨到美學，各Logo雖然由來不同，但宗旨無他，為的都是彰顯品牌立於頂峰的王者風範。



▲勞力士1908年註冊「Rolex」品牌名稱文件。（圖／翻攝勞力士官網）

勞力士皇冠

從勞力士1908年註冊「Rolex」品牌名稱文件上，已可見神似皇冠的Logo，但據傳皇冠之說是一個美麗的誤會，其實是以「張開五根手指頭的手掌」作為廠徽，象徵勞力士腕錶是手工精雕細琢而成，而今日演變成皇冠造型，成為面盤錶冠、錶扣上最醒目的裝飾，在在凸顯品牌領先者的地位。



▲勞力士錶款任何一點小細節更動或換色都會引起錶迷討論。（圖／翻攝Rolex IG）

百達翡麗卡勒卓華十字

「錶王」PP於1887年4月27日，將Calatrava卡勒卓華十字星標誌註冊為法律商標，1908年1月25日更新再將Croix de Calatrava註冊為品牌文字標誌與元素，選擇此十字星圖案作為標誌的理由是具絕佳的裝飾效果，且蘊藏悠久歷史，其名源自於12世紀末的西班牙騎士團，象徵獨立勇敢的騎士精神與品牌精神相符，同時Calatrava十字星圖案的4朵百合花細節讓人聯想到法國王室徽章的鳶尾花，也與選定此Logo的品牌創辦人Jean Adrien Philippe家鄉盾徽的3朵百合花相呼應。



▲PP Aquanaut Luce系列型號5260/355R超複雜功能三問錶。（圖／翻攝PP官網）



▲PP Aquanaut Luce系列型號5260/355R三問錶錶冠裝飾卡勒卓華十字。（圖／翻攝PP官網）



▲PP Aquanaut Luce系列型號5260/355R三問錶的錶扣也以卡勒卓華十字裝飾。（圖／翻攝PP官網）



▲PP Aquanaut Luce系列型號5260/355R三問錶裝載的R 27自動上鍊機芯亦可見金質卡勒卓華十字。（圖／翻攝PP官網）

江詩丹頓馬耳他十字

馬耳他十字最早出現在十字軍，8個角代表騎士的8種美德，江詩丹頓於1880年在位於伯恩的瑞士聯邦商標辦公室，為馬耳他十字標誌註冊專利，選擇此圖騰的靈感源自發條盒蓋上的一種機芯部件設計，用於確保發條傳遞恆定動力，達到更穩定的速率，藉由馬耳他十字標誌凸顯品牌追求精準的決心。此獨特圖騰也啟發品牌創作，打造酒桶型的Malte系列錶款，旗下陀飛輪錶款框架以馬耳他十字造型呈現，成為錶上的精巧裝飾。

▲江詩丹頓1880年註冊專利馬耳他十字標誌，靈感源自發條盒蓋上的一種機芯部件設計。（圖／翻攝江詩丹頓官網）



▲江詩丹頓Malte系列陀飛輪錶款，陀飛輪框架為馬爾他十字造型。（圖／翻攝江詩丹頓官網）