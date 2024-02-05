過年返鄉、旅遊必備收納6好物推薦！分裝小物兼洗衣兩用袋很方便

實習記者施至真／綜合報導

農曆年假即將到來，無論是返鄉過年還是出國旅遊，都要精簡行李，才不會出現帶著笨重行李又滿手伴手禮的窘境，以下6款收納好物先入手，絕對能幫助節省空間，還不怕手忙腳亂忘記帶東西出門！

＃Stasher方形矽膠密封袋

主婦超愛的好朋友首推Stasher的「膠密封袋」，選用美國FDA認可食品級白金矽膠，主打想裝什麼就裝什麼，無論是食物冷凍、加熱，或是外宿時需要帶保養品、化妝品以及生活小物都可以使用，還有多種尺寸及顏色可做選擇，日常生活、旅行都適合。

▲無論是食物冷凍、加熱，或是外宿時需要帶彩妝保養品及生活小物，都可以使用Stasher膠密封袋。（圖／翻攝恆隆行官網）

＃聚酯纖維可折收納袋

無印良品的旅行收納小物，同樣是熱門商品，這款「聚酯纖維可折收納袋」材質輕便、可摺疊的收納，適合放置在旅行時佔用空間的厚重衣物等物品。表層選用網眼材質，可讓衣物透氣，不怕潮濕異味。

▲聚酯纖維可折收納袋可放置旅行時佔用空間的厚重衣物。（圖／翻攝無印良品官網，下同）

＃TPU透明收納袋

採用易擦拭水分的TPU材質，可以清楚看見透明收納袋的內容物，很適合放置彩妝保養品以及洗沐用品，材質薄透完全不佔空間，輕便又好收納，讓人愛不釋手！

＃法國Caseti時尚幾何香水分裝瓶

香氛控出去玩也不能捨棄香氛產品，但把一整罐帶出門，不僅增加重量又怕瓶身破掉，為了更方便安全的把香氛帶著走，推薦使用法國Caseti的時尚幾何香水分裝瓶，取下噴頭，垂直下壓就能將香水裝入瓶內，不怕灑出外漏問題，小容量隨時帶在身上也不佔空間。

▲香氛控出遊必備香水分裝瓶。（圖／翻攝Pinkoi，下同）

＃MISOKA 奈米礦物牙刷 旅行款

用不習慣旅館、飯店的牙刷，那就帶上一組可收納的旅行款牙刷吧！「MISOKA奈米礦物牙刷」使用獨家奈米礦物塗膜技術，不用使用牙膏也能將牙齒上的髒污清理乾淨。刷頭及握柄採用分離式設計，方便使用及收納，還能將刷頭呈現L型自然風乾，用得安心又方便！

＃Suzzi速攜行李洗衣兩用收納袋7件組

說到收納組，如果小要從衣物、鞋襪到內衣褲都能好好收納，十分推薦入手Suzzi速攜的「行李洗衣兩用收納袋7件組」。透氣可看見物品的網眼材質，讓你輕鬆分辨內裡物品，此外，旅行期間想要洗衣服，卻礙於沒有洗衣袋讓人十分困擾，而這組收納袋可當成洗衣袋，將衣物裝入，直接丟入洗衣機即可。

▲旅行期間想要洗衣服，可使用收納袋當成洗衣袋。