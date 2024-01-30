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安格斯12星座一周運勢1／29-2／4　摩羯正走強運、雙魚年前好好守住存款

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

儘管行星的大環境持續穩健維持，不過牡羊座本周在新舊交接的月份裡，好運和壞運也接踵而來，人際運勢有望由黑翻紅，支持你、挺你的神隊友能在必要時刻給你最佳援助，然而感情表面平順，卻可能暗藏未知，與情人步入磨合拉鋸，彼此默契還需要一點一滴的細細堆疊，單身羊孤單情路不好走，得提防情場浪子逢場作戲。

金牛 4.21~5.20

挾帶著守護星金星的正能量，這周金牛座心情上顯得正面積極，就算工作上小人照樣礙眼，農曆年前金牛的EQ也能一夜長大，擁有十分豁達的氣度，感情、人際後勢看漲。只是比起到處趴趴走，這周宅在家裡更能避免無謂的金錢消費，不妨趁著農曆年前專注給自己的居住環境一次痛快的斷捨離清掃，迎接一整年的俐落順心。

雙子 5.21~6.20

冥王星持續成了阻滯運勢的逆星，雙子座這周雖然在人前仍保有屬於你的圓滑聰明，但若是遇上你所堅持的事，就算別人說破了嘴也都別想說服你，未來一周的你運勢開高走低，做人做事容易因卡在某些無謂的原則上，與平輩、晚輩的相處易有摩擦嫌隙，如果不改善執拗的脾氣，就會發現自己其實並沒有想像中的吃得開。

巨蟹 6.21~7.21

姻緣宮位中迎來金星嬌客，這周的巨蟹座人氣將扶搖直上，單身巨蟹身邊出現難得的緣分，需要你睜大眼好好留意，也許透過各種聚會活動，將能為你開啟粉紅色的戀愛桃花，這段時間就算再冷再懶，也別宅在家裡錯失緣分囉！至於工作則得多保有一分專注，只要集中精神，眼前棘手的超級難題都可一步一步迎刄而解。

獅子 7.22~8.22

雖然直來直往的快人快語一直是屬於獅子的魅力與特質，然而想耍帥還是得看場合，農曆年前你的表現將異常關鍵，沉住氣維持住人前的好感度，接下來職場、人際甚至感情才能順風順水，怕就怕在各種公開場合心直口快的講錯話，不僅可能快速與人結下樑子，更可能影響感情，為了年後著想，這陣子愈低調愈好！

處女 8.23~9.22

金星走進處女座的愛情宮位，讓這周的你彷彿惦惦吃三碗公，愛情運勢如同倒吃甘蔗一般，順利得讓人驚奇，對於有心想告白的人，可能把內心的想法付諸於行動，千萬別再被動的守株待免，主動出擊將成為感情的敲門磚。此時身邊朋友也會是推動感情的月老，朋友的意見一定要認真聽從，愛情才能快速收割幸福。

天秤 9.23~10.22

雖然想放鬆但工作完全停不下來，想休息手上一件又一件的事情卻不願放過你，農曆年前的這段時光對天秤來說就像是曙光之前最後的一片暗黑，無論工作或是感情都面臨一波三折的窘境，這時間最好的計劃就是沒有計劃，試著別處處緊張兮兮，把日子過得樸實簡單一點，你就發現眼前難題並不複雜。

天蠍 10.23~11.22

雖然農曆年節還沒真正到來，不過天蠍座家庭宮位星運繁盛，近期與家人、老友的互動有愈來愈熱絡的態勢，工作若有餘力，建議你也主動積極的與這些親友往來，暖暖的人情味能融化你的孤傲冷硬，為接下來人際、愛情打底！此時單身者感情雖然青黃不接，但緣分的種子已悄悄撒下，感情熟成的運途指日可待。

射手 11.23~12.21

火星在射手二宮短暫停留，隱形的殺傷力將與日俱增，千萬別輕忽！特別是農曆年假的腳步愈來愈近，射手內心異常浮躁，與人之間互動相處容易擦槍走火，管控好你的言行，別為自己找麻煩。感情上也走在磨合的剃刀邊緣，一不小心就可能兩敗俱傷，這段時間不妨把個性放軟，忍得一時之氣，2月中旬運勢將突飛猛進。

摩羯 12.22~1.19

本命宮位中太陽、金星、水星等吉星接力放閃，摩羯每逢年初都會有一小段十分高光的時刻，本周正走在強運的康莊大道上，金星駐守，感情有望開出紅盤，即便冬日再寒冷，也能與心儀的對象共享溫暖甜蜜的時光，單身者妙緣就在身邊。偏財運表現也不算差，只不過此時得妥善控管收支，避免賺得多、花得更多！

水瓶 1.20~2.18

就算爽爽放大假的日子近在眼前，老天對水瓶的磨難卻仍沒停下，這周的你尚未全然擺脫土星、冥王星的考驗，運勢起伏變化較大，與閨密、好友之間要當心小衝突浮上檯面，某些夾雜其中的誤會和是非將讓你格外心煩，這個時候不妨把注意力放在感情面，花點時間與情人、心上人相處，多一點幸福的良緣就能少一點小人孽緣。

【星星教授安格斯2024/1/29-2/4星座運勢】單身牡羊堤防浪子逢場作戲，處女愛情倒吃甘蔗

雙魚 2.19~3.20

隨著身邊年節慶賀的氛圍愈來愈濃，雙魚座內心也像放牛吃草般默默的原地放鬆，感情上相處時間變多，兩人互動分外甜美。只不過得要小心冥王星帶來的無形壓力，這周魚兒並未完全擺脫逆運侵擾，金錢消費上將可能出現致命誘惑，看似不具殺傷力的小額團購很可能就是壓垮荷包的最後一根稻草，務必管控物欲守住存款！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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