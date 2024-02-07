冬日防寒單品盤點！毛料大衣混搭羽絨背心激推　皮手套下雪也不怕

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人
寒流來到，如何穿得保暖又有型，其中單品的選擇很重要，盤點了各品牌防寒單品，穿出屬於自己的時髦個性！
毛料大衣
格紋大衣是寒冷冬天不可或缺的單品，羊毛提供人們足夠的保暖性，格紋設計更是充滿濃厚的英倫韻味，本季推薦混搭羽絨背心或外套營造反差感。
▲MSGM千鳥格單排扣大衣（卡其），NT$38,300。
針織上衣
冬天除了高領上衣的選擇，本季也推薦你微高領的Turtleneck針織衫，相較一般高領的設計，提供穿著人舒適的脖子活動空間。
▲MSGM奶油白高領毛衣，NT$25,300。
除了一般的素色針織衫，一件擁有獨特印花設計的針織衫也是冬日必備，在室內脫下外套後也能展現個人風格。
▲Paul Smith骨董地毯印花羔羊毛針織毛衣，NT$32,500。
防寒手套
運用鹿皮製作的手套提供人們絕佳的防風與保暖特性，皮質更能透過使用時間呈現洗鍊感。
▲Paul Smith黑色鹿皮手套，NT$12,500。
除了皮革手套，來自義大利的Blumarine副牌Blugirl所推出的針織手套，有著精緻的外型與優雅細節，讓你在寒冷冬日也能兼具時髦風格。
▲BLUGIRL MITTENS針織手套。
保暖毛帽
有著鑽飾細節的毛帽讓這項基本款單品多了奢華氣息，舒適的天藍色也為冬天造型增加亮點。
▲BLUGIRL HAT IN WOOL AND MOHAIR，NT$9,800。
想在冬天穿出時髦高街造型？霓虹粉的毛帽會是不錯的選擇，亮眼配色與字樣點綴，輕鬆穿出個性街頭風格。
▲MSGM LOGO 毛帽，NT$4,800。
羽絨外套
除了毛料大衣，羽絨外套也是人們愛用的冬天防寒單品，本季推薦入手亮眼配色的羽絨外套，誰說冬天一定要穿深色呢？
▲RAINS糖果粉短版格紋絎逢造型夾克，NT$7,480。
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