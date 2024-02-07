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冬日防寒單品盤點！毛料大衣混搭羽絨背心激推　皮手套下雪也不怕

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

寒流來到，如何穿得保暖又有型，其中單品的選擇很重要，盤點了各品牌防寒單品，穿出屬於自己的時髦個性！

毛料大衣

格紋大衣是寒冷冬天不可或缺的單品，羊毛提供人們足夠的保暖性，格紋設計更是充滿濃厚的英倫韻味，本季推薦混搭羽絨背心或外套營造反差感。

▲MSGM千鳥格單排扣大衣（卡其），NT$38,300。

針織上衣

冬天除了高領上衣的選擇，本季也推薦你微高領的Turtleneck針織衫，相較一般高領的設計，提供穿著人舒適的脖子活動空間。

▲MSGM奶油白高領毛衣，NT$25,300。

除了一般的素色針織衫，一件擁有獨特印花設計的針織衫也是冬日必備，在室內脫下外套後也能展現個人風格。

▲Paul Smith骨董地毯印花羔羊毛針織毛衣，NT$32,500。

防寒手套

運用鹿皮製作的手套提供人們絕佳的防風與保暖特性，皮質更能透過使用時間呈現洗鍊感。

冬日防寒單品盤品，羽絨外套、手套...寒流下雪也不怕

▲Paul Smith黑色鹿皮手套，NT$12,500。

除了皮革手套，來自義大利的Blumarine副牌Blugirl所推出的針織手套，有著精緻的外型與優雅細節，讓你在寒冷冬日也能兼具時髦風格。

▲BLUGIRL MITTENS針織手套。

保暖毛帽

有著鑽飾細節的毛帽讓這項基本款單品多了奢華氣息，舒適的天藍色也為冬天造型增加亮點。

▲BLUGIRL HAT IN WOOL AND MOHAIR，NT$9,800。

想在冬天穿出時髦高街造型？霓虹粉的毛帽會是不錯的選擇，亮眼配色與字樣點綴，輕鬆穿出個性街頭風格。

▲MSGM LOGO 毛帽，NT$4,800。

羽絨外套

除了毛料大衣，羽絨外套也是人們愛用的冬天防寒單品，本季推薦入手亮眼配色的羽絨外套，誰說冬天一定要穿深色呢？

▲RAINS糖果粉短版格紋絎逢造型夾克，NT$7,480。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 防寒, 保暖, 羽絨外套, 手套, 毛料大衣

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