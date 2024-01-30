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2024秋冬巴黎男裝周亮點！Hermès誕生巨大手提包、卡通充氣鞋掀熱議

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2024秋冬巴黎男裝周自1／16至1／21已順利落幕，各大時裝屋都交出了精彩成績，一起來看看本季有哪些不容錯過的亮點設計！

Louis Vuitton 2024秋冬男裝系列

Louis Vuitton 2024秋冬男裝大秀秀場一片沙色大地與荒野背景，很明顯的，男裝總監菲董（Pharrell Williams）將視角拉到他的故鄉美國維吉尼亞州，透過本季服裝描寫了一部美國西部牛仔的故事。2024秋冬Pharrell Williams回溯美國西部服裝的根源，因此能看到本季造型以工作服為基礎輪廓，以及各式西部代表性的服裝與巴黎時裝屋的華麗工藝相結合，秀上處處充滿流蘇、丹寧面料、雕花設計、金屬等元素，和西部自然景觀的圖像。

關於Louis Vuitton 2024秋冬男裝系列的焦點配件，則不能忘記在發表前便已引起話題的Timberland聯名鞋款，是最能詮釋美國風格的一款工作靴。不只有上一季火紅的Speedy手袋延伸出更多顏色與面料，以旅行洗衣袋為靈感製造的Steamer手袋，則在本季以3種尺寸回歸，其中最大尺寸包款最吸睛又十分具有份量。此外，值得一看的是，秀上模特以推車展示的收藏硬箱組合，想必也將成為全球各地藏家的下個目標。

Dior 2024秋冬男裝系列

Dior 2024秋冬男裝系列圍繞著世界知名男芭蕾舞者Rudolf Nureyev打轉，「此次新作猶如芭蕾舞者與Dior歷史的相遇。」Dior男裝總監Kim Jones說道。為呈現芭蕾舞者的充滿詩意的舞台面貌與現實角色對比的模樣，Kim Jones首度推出男性高級訂製服，成為獨立系列，並與時裝一同釋出，強調時裝與高級訂製服間的張力，且兩者皆以嚴謹、卓越、輕鬆與紀律為設計核心。

這回Kim Jones的設計其實相當挑戰男性穿著者的個人駕馭力，重申Saint Laurent聖羅蘭先生的裁縫工藝，迪奧先生的Bar Jacket則換上全新陽剛輪廓，與Kim Jones設計的Oblique緹花結合，而中央拉鍊的羊毛連身褲裝、貼身的服裝，則呼應Rudolf Nureyev的真實舞者風格，像是一款銀色和服罩衫，正源自Rudolf Nureyev曾穿過的造型，需耗費10名工匠共三個月時間才能完成。

本季焦點配件有男裝的芭蕾舞鞋與瑪莉珍休閒鞋，以及在1999年由Stephen Jones為Dior女裝設計的奢華天鵝絨帽飾，於本季延伸成為頭飾，令人聯想到韓國汗蒸幕的羊角頭巾。

Loewe 2024秋冬男裝系列

Loewe創意總監Jonathan Anderson攜手藝術家Richard Hawkins（1961年於德克薩斯州Mexia出生）打造Loewe 2024秋冬男裝系列，Richard Hawkins最經典的創作，是將新聞、網路上的名人照片重組拼貼而成，這和Jonathan Anderson這次想表達網路世界裡「男性氣質的演算法」理念相扣。秀場宛如一座白色教堂，但牆壁上的不是彩繪玻璃，而是Richard Hawkins以Loewe各品牌大使為主角製作的拼貼作品。

Loewe與Richard Hawkins的合作亦延伸到服裝上，在毛絨材質下把作品運用於帽T、褲裝、大衣或是包款上。Jonathan Anderson一向不走正常路線，透過非典型的男裝設計再次吸引我們的目光，像是缺乏下身的造型、不知實際上是否有用處的皮帶、看起來像是隨便亂搭的不和諧Look，看來都將為他賺取一波流量。

愛馬仕Hermès 2024秋冬男裝系列

在精品逐漸潮流化的今日，愛馬仕總是秉持一如既往的紳士品格，不斷將男士正裝精進，並在端莊的輪廓下加入新奇巧思。本季的橡膠大衣、威爾斯格紋風衣、人字紋大衣、精緻內襯，都是疊搭出Dandy風格的重點單品，在正式與休閒之間的精準拿捏，從日常到戶外皆能派上用場，且諸多品項多了兩面穿的多功能性，此外，2024秋冬男裝其中一套Look裡模特兒所演繹的馬毛光澤套裝，特別吸引編輯目光。

而在配件上，這款巨大尺寸的haut à courroies en selle手提包以切割成各式幾何形狀的小牛皮革，疊加縫製於包面上，製造出新鮮玩味的感受，是這回最受矚目的包款。

Valentino 2024秋冬男裝系列

創意總監Pierpaolo Piccioli於Valentino 2024秋冬男裝重塑了藍色之於男性的意義，雖然藍色在現代社會上普遍代表男性，但其實在更久遠的歷史中一直被認為是更有女性氣質的。在Valentino 2024秋冬男裝系列中運用了天藍色來表示自由與思考，而不是僅有陽剛的意味而已，搭配上柔和的剪裁，打造出溫文儒雅的紳士形象。

Doublet 2024秋冬系列

日本設計師品牌Doublet常帶來幽默惡搞的話題設計，2024秋冬系列以「The Cure」為主題，發表一系列有些怪誕邪氣的新裝，一件像是怪物張開血盆大口的飛行外套在網路上形成熱話，令人聯想到影集《怪奇物語》中的怪物Demogorgon，搭配上模特兒特殊的殭屍妝容，驚悚氛圍又給觀眾們帶來一次驚喜。

Kenzo 2024秋冬系列

Kenzo藝術總監Nigo認為將非西方元素融入巴黎時尚領域，是創辦人高田賢三先生一向的設計願景，因此在本季使用了諸多日本傳統細節，像是和服外套、消防員夾克木版印刷、十五世紀江戶紋樣與工裝造型、飛行外套等西方服裝搭配組合。

Rick Owens 2024秋冬男裝系列

每次都刷新時尚迷們想像的Rick Owens，這次的風格同樣怪到讓人覺得有些驚悚，但模特兒們腳上穿的「充氣鞋」絕對是本季男裝周必看的亮點！此雙鞋款為Rick Owens與倫敦設計師CAL（Instagram@straytukay）合作的橡膠靴，圓潤錐形的輪廓像極了卡通人物，不知道穿著好不好走？

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 2024, 巴黎男裝周, LV, Hermès

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