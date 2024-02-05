《繁花》辛芷蕾帶起復古捲髮風！盤髮後更貴氣　上戲前整理4步驟引熱議

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近期討論度最高的陸劇非《繁花》莫屬，王家衛首部執導的電視劇講述了90年代的上海風情。辛芷蕾在劇中飾演李李，復古華麗的造型引起大家討論。

《繁花》李李復古髮型重點

辛芷蕾在劇中的髮型華麗又搶眼，在日常生活中看起來確實有點難駕馭。能夠完美呈現造型，除了辛芷蕾本身的氣場和顏值外，還有幾個重點要注意。

1.不規則捲度：偏中小的捲度若整齊排列容易顯得較為老氣，也沒有隨性大氣的氛圍。

2.髮絲不能毛：在明顯的捲度下，光澤的髮絲是顯貴氣的一大重點。

3.妝髮服完整：頂著一頭這樣的髮型，從妝容、服裝一樣都不可少，才能展現整體的華麗復古感。

《繁花》李李復古髮型

1.蓬鬆短捲髮

整頭蓬鬆的短髮超級吸睛，加上旁分的分線更顯氣場和霸氣，搭配紅唇、洋裝，完美呈現90年代復古風華的氣息。

2.貴氣盤髮

另一款造型則是將頭髮的長度收到後腦勺，瀏海則是稍擋額前，更加優雅貴氣。

《繁花》辛芷蕾復古髮型上戲前這樣整理

辛芷蕾的工作室也在微博釋出幕後花絮，不管是什麼造型、哪套服裝，上戲之前一定要經過4個整理的步驟，原來李李的蓬鬆捲髮就是這樣維持的！

1.彎下腰用吹風機逆向將髮根吹澎。

2.再用排梳把捲度梳開，讓整體髮絲更蓬鬆。

3.然後毫不猶豫、毫不手軟的大噴定型液。

4.稍微用手抓一下髮尾，最後往上甩就完成了！

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