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微風推除夕小家庭年菜6人3300元　京站開賣素食年菜好時尚

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記者蔡惠如／綜合報導

春節氣息漸濃，百貨中式桌菜訂位幾乎已滿，外帶年菜詢問度逐漸增加，微風也針對4至6人小家庭，推出韓式、中式年菜套組優惠，京站則推出素食主題年菜，也是4至8人的份量，小家庭不用擔心買太多，輕鬆愜意過好年。

▲百貨小家庭年菜。（圖／各業者）

▲微風廣場上海茶樓 2024 祥龍獻瑞團圓飯 ，5人推薦價16,800 元。（圖／各業者）

迎接除夕聚餐需求，微風各館主題餐廳包括上海茶樓、真心台菜、香茅廚、大戶屋，與高樓層餐廳饗饗、莫爾頓牛排館、SMITH & WOLLENSKY等，除夕當天皆正常營業，而除夕團圓餐仍以傳統桌菜最熱門，如上海茶樓、真心台菜、香茅廚、心潮飯店、泰集等皆已訂位額滿，菜色也大多有長輩最注重的帶有吉祥寓意的年菜，像是代表長壽的「長年菜」以及有著起家寓意的「雞」、年年有餘「魚」等。

▲百貨小家庭年菜。（圖／各業者）

▲微風信義韓吃一隻雞，4～6人份優惠分享餐，特價3,300元。

而因應小家庭增多，也推出外帶年菜優惠促銷，包括新餐廳「韓吃一隻雞」，祭出燉雞火鍋搭配煎餅、炸雞等套餐，可4至6人享用，原價3,780元，優惠3,300元；上海茶樓的2024祥龍獻瑞團圓飯，則有龍蝦大拼盤、上海圓籠湯包、番茄大明蝦跟魚翅佛跳牆等，5人份售價16,800元；首度北上的「岩漿火鍋」則推出15人以上聚餐，提前一周點餐再加贈招牌火焰炙燒豬。

▲百貨小家庭年菜。（圖／各業者）

▲微風信義稻舍推新春特惠，內用消費滿1,500元，即贈台灣在地好茶乙壺。

京站時尚廣場則針對想選購蔬食年菜的顧客，推出米其林綠星的陽明春天「五福臨門賀新春素年菜組」，內含招牌養生湯、麻油猴頭菇、香椿蓮子八寶飯、冬菇密汁烤麩等，原價1,888元，特價1,688元；全素餐飲品牌蔬慕「四人套餐福袋組」，原價3,660元，特價3,000元。

▲百貨小家庭年菜。（圖／各業者）

▲陽明春天，五福臨門賀新春素年菜組，內含招牌養生湯、麻油猴頭菇、香椿蓮子八寶飯、冬菇密汁烤麩等，原價1,888元，特價1,688元。

▲百貨小家庭年菜。（圖／各業者）

▲蔬慕綠色福袋四人套餐組，限量50組。

京站表示，除了素食年菜，其他熱銷預定中的年菜套餐還包括柚子花花「十全十美全家福」，含八菜一湯，推薦價8,388元，訂購贈送古早味綠豆糕；HEYAHH 百家班活蝦6人可享用的10品闔家團圓餐，售價5,280元；晶湯匙大滿足團圓餐，適合6至8人享用，售價5,888元。

▲百貨小家庭年菜。（圖／各業者）

▲HEYAHH 百家班活蝦6人可享用的闔家團圓餐。

關鍵字：

百貨年菜, 小家庭推薦, 優惠

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