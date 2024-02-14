開春幸運符碼首飾出列　微笑項鍊滿載正能量

▲模特兒佩戴agete春季Wear the World主題耳環。（圖／agete提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

過完農曆春節開工，戴上漂亮首飾展開美好的一年吧！日本輕珠寶品牌agete與台灣設計師品牌ARTISMI春季新品，不約而同為首飾加入柔和色彩，並採用幸運符碼入設計。agete推出守護系列海外限定項鍊，以著名的鏤空工藝搭配彩色寶石呈現精緻鍊墜，款式包括四葉幸運草、皇冠鑰匙、愛心、馬蹄等造型，此外，並為台北忠孝旗艦店創作18K金鑲鑽的守護項鍊，以幸運物之姿陪伴佩戴者度過分分秒秒。





▲agete守護系列海外限定項鍊，單款12,500元起。





▲agete守護系列忠孝旗艦店限定項鍊為18K金鑲鑽設計。

agete不僅有守護系列項鍊寵粉，今年春季新作定為Wear the World主題，帶領擁護者探索亞洲風華，以日式風情的「和風」與17世紀中葉歐洲對東方神秘國度嚮往的藝術風格「國風」為子系列，前者為細緻首飾加入珍珠、淺藍玉髓增添淡雅色彩；國風主題則挑選橙色的石榴石和白蝶貝，並採雙層疊合的設計，風格較為強烈。





▲agete春季新款10K Akoya珍珠Perla耳環，8,900元。





▲agete國風主題10K鑲石榴石、白蝶貝、石英、葡萄石Pavo戒指，15,400元。

台灣輕珠寶設計師品牌ARTISMI也在開春之際，以充滿療癒力量的紫鋰輝石創作耳扣、鍊墜等首飾，特別是沒有耳洞的女性也能輕鬆駕馭的耳扣，點綴6毫米的紫鋰輝石，低調又不失存在感；而開創新氣象也能選戴從容微笑珍珠項鍊，猶如一抹微笑的弧線兩端各鑲嵌淚滴寶石與日本阿古屋珍珠，閃閃發亮很迷人，也帶來滿滿的正能量迎接嶄新的一年。





▲ARTISMI輕奢紫鋰輝石耳扣，3,300元。（圖／ARTISMI提供，以下同）





▲ARTISMI從容微笑珍珠項鍊，5,200元。（圖／ARTISMI提供）