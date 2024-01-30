LG首款僅有電源線的「無線電視」豋台　售價近30萬元

▲LG OLED evo M3 真無線系列在台上市。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

南韓家電品牌LG今（1／30）宣布，旗下以無線為主要資訊傳輸方式的首台「無線電視」OLED evo M3 真無線系列，正式在台灣開賣，該系列採用傳輸盒來整合電視訊號源，讓電視後方的凌亂線材大幅減少，僅剩下電源線，提供更簡潔的視覺模式，正式售價為299,000元。

LG在去年初於美國消費性電子展CES公開的全球首台「分體」電視SIGNATURE OLED M3，今公布正式在台上市，引進77吋螢幕規格，面板為4K OLED，內搭載處理晶片α9 AI Processor 4K Gen6，能模擬9.1.2聲道，打造身歷其境的感受，智慧增亮引擎 (Brightness Booster) MAX，透過AI增亮透鏡及亮度智慧升級演算法，亮度相較傳統OLED高出70%，且提供面板五年保固服務。

SIGNATURE OLED M3的概念，就是將有線的設備如HDMI與其他連接設備，以Zero Connect技術將其轉移到另一個獨立的盒子上，主要的技術難度在於，如何使無線傳輸的訊號穩定，因為需要克服無線會產生的干擾跟延遲情況，這項技術能讓電視螢幕本身更纖薄、更服貼在牆面，但兩者仍須獨立連接電源線，是否是「真正無線」就要看使用者的自行定義。

雖然仍須連接電源線，但確實克服其他紛擾的傳輸線等問題，讓整體視覺更加乾淨簡單，顏值產品價格自然居高不下，台灣售價為299,000元。LG表示，自2／6至4／30期間，智慧電視用戶三個月免費Apple TV+訂閱優惠服務（此服務適用於2018年到2024年間LG全型號智慧電視機型、StanbyME、StanbyME）

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