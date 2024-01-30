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星巴克星座系列雨傘好浪漫　康寧推史努比系列療癒一整年

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▲星巴克星座雨傘、康寧史努比系列。（圖／各業者提供）

▲星巴克除星座杯，今年也推出星座雨傘系列。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

個人風格的「我時尚」當道，星巴克最能代表個人特色的星座系列，除了馬克杯之外，今年再推出雨傘與提袋新品，以星巴克最著名的女神LOGO設計，搭配細緻的印金、局部上光等多道印刷工藝，讓使用者在外也能呈現個人特質，地水風火元素的雨傘設計，讓你下雨天也很浪漫。

▲星巴克星座雨傘、康寧史努比系列。（圖／各業者提供）

▲星巴克星座雨傘系列。

星巴克2024星座系列，除了有鐫刻工藝馬克杯外，更加碼推出星座提袋系列和星座雨傘系列，在網路上引發網友留言直說好美。星座提袋以星座符號、星象元素搭配品牌經典女神LOGO設計，主色為神秘黑，搭配印金、局部上光印刷，為簡單實用的帆布提袋注入新樣貌。目前水瓶星座提袋和雙魚星座提袋已登場，之後將按照月份推出，提袋售價600元。

▲星巴克星座雨傘、康寧史努比系列。（圖／各業者提供）

過完春節之後將迎來陰雨綿綿的雨季，星巴克星座雨傘系列採用風、水、火、土四個星座象限詮釋設計，復刻星巴克第一代星座杯圖樣，金色星座圖案與星空夜色層次交疊填滿傘面，內傘以各星象代表色撞色呈現，傘內傘外都有巧思，單支售價500元。

▲星巴克星座雨傘、康寧史努比系列。（圖／各業者提供）

康寧餐具近期全新推出「SNOOPY復刻黑白」保溫杯瓶系列，採用獨家推出鋅動輕瓷不銹鋼技術，號稱可抗大腸桿菌、金黃色葡萄球菌，且塗層材質更耐刮，首波包括「不鏽鋼隨行保溫杯」、「不鏽鋼雙飲保溫杯」、「不鏽鋼手提保溫杯」、「不鏽鋼隨行燜燒罐」及「提把隨行玻璃杯」等五大新品，預計2／1正式開賣。

▲星巴克星座雨傘、康寧史努比系列。（圖／各業者提供）

採用純白為主色，搭配黑色筆觸勾勒SNOOPY可愛又療癒的線條，充滿童心巧思也適合大人使用，搭配文字喚醒使用者人生中的某些片刻，充滿溫暖感。康寧餐具即日起至2／29舉辦「金龍飛耀迎新歲」限定活動，CORELLE餐盤任選1件以上，可享有5折至8折優惠；購買康寧鍋、透明鍋及鑄鐵琺瑯鍋系列，任選2鍋即送市價4,980元的Snapware SEKA多功能電陶爐。

▲星巴克星座雨傘、康寧史努比系列。（圖／各業者提供）

關鍵字：

星巴克, 星座系列, 康寧, 史努比, SNOOPY

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