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先噴香水再戴項鍊！保養6要點讓珠寶永保如新

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▲▼ 珠寶保養 。（圖／公關照）

▲每一件珠寶應該單獨收納存放，此為Tiffany & Co.經典The Tiffany Setting 鉑金訂情鑽戒。（圖／Tiffany提供）

記者陳雅韻／台北報導

美麗珠寶需要悉心呵護，從佩戴、收納到保養方式都是學問，除了能從日常做起，也要定期將珠寶送回品牌進行專業保養，例如檢查鑲爪、為珍珠串鍊換線等，掌握以下6要點，便能讓珠寶永保如新。

▲▼ 珠寶保養 。（圖／公關照）

▲模特兒展示De Beers Spring 18K白金高級珠寶，佩戴珠寶的最佳時機是噴完髮膠、塗抹乳霜或使用化妝品及香水後才戴上。（圖／De Beers提供）

1. 避免接觸化學物質與水珠寶應盡量避免接觸化學物質，例如香水、化妝品、漂染劑和清潔劑，因此佩戴珠寶的最佳時機是噴完髮膠、塗抹乳霜或使用化妝品及香水後才戴上。

2. 避免睡覺或激烈活動佩戴睡覺或進行激烈活動時，甚至是搬運重物時，最好先將珠寶卸下，防止意外損壞。

▲▼ 珠寶保養 。（圖／公關照）

▲珠寶需要定期檢查確保牢固性，此為模特兒混搭CHAUMET Liens系列和Bee My Love系列手環與戒指。

3. 遠離高溫和強光：避免將珠寶放在高溫環境或長時間暴露於陽光、其他強烈光線下，否則會導致寶石褪色或金屬變色。
4. 定期清潔定期清潔珠寶可防止灰塵和污垢積聚，使用溫和的肥皂水和軟毛牙刷清潔金屬表面和寶石，清潔後用清水沖洗，再以乾淨的軟布擦乾，若沒有把握可送回品牌清潔。

▲▼ 珠寶保養 。（圖／公關照）

▲珍珠尤其需要悉心呵護，Mikimoto Feather系列羽毛造型珍珠串鍊。（圖／MIKIMOTO提供）

5. 謹慎保存：每一件珠寶應單獨存放於珠寶盒或布袋中，避免與其他硬物相互摩擦，防止刮傷。

6. 定期檢查：檢查珠寶的鑲爪和扣環，確保牢固性，同樣可定期送回品牌做詳細檢查。

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珠寶保養

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