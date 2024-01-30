超準心測！一張圖秒測你「身邊小人」是誰？

記者曾怡嘉／綜合報導

人生已經很難，身邊若是充斥著小人，更是讓日子過起來難上加難，《小紅書》就有個超準的心理測驗，一張圖就能秒測你身邊小人是誰，現在就趕快來測看看！

#挑一個你最喜歡的家中擺件

▲（圖／翻攝自小紅書）

---------------（下有完整解析）

挑選A的你

你身邊的小人是同事

在工作中你是能力最突出的那位，但是和能力比起，你相對不懂得做人做事，有時候鋒芒太露，容易遭受到小人妒忌，也因為背後總有些同時在搞小手段，使得你在工作上也無法盡全力施展，建議不要太心高氣傲，和同事表面上打好關係，你的一切能更順利。

挑選B的你

你身邊的小人是身邊三姑六婆

你比較容易忽視身邊細節，覺得做對的事情比較重要，容易引起身邊三姑六婆的耳語，看似很簡單的一件事情，因為他人的渲染，容易把事情變得複雜，記得留意小事情也很重要，別讓人有把柄可說嘴，否則你過得太好，就會有人看你不順眼。

挑選C的你

你身邊的小人是你的朋友

你溫和善良且沒有壞心眼，對朋友都是那種掏心掏肺的好，可是也是因為這樣，你太容易相信他人，容易上當，有時候忙沒有幫上，還把自己搞得一身傷，建議還是對朋友有一些保留比較好。

挑選D的你

你身邊沒有小人

你的情商很高，總是能寬容相待身邊的人事物，即便和他人意見相左，你也可以心態平穩的解決事情，在你的眼中，沒有什麼麻煩事是不能解決的，當然你也會設身處地為他人著想，因此很難樹立敵人，身邊也就沒有小人了。