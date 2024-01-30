fb ig video ETtoday search mobile

超準心測！一張圖秒測你「身邊小人」是誰？

>

記者曾怡嘉／綜合報導

人生已經很難，身邊若是充斥著小人，更是讓日子過起來難上加難，《小紅書》就有個超準的心理測驗，一張圖就能秒測你身邊小人是誰，現在就趕快來測看看！

#挑一個你最喜歡的家中擺件

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

---------------（下有完整解析）

挑選A的你
你身邊的小人是同事

在工作中你是能力最突出的那位，但是和能力比起，你相對不懂得做人做事，有時候鋒芒太露，容易遭受到小人妒忌，也因為背後總有些同時在搞小手段，使得你在工作上也無法盡全力施展，建議不要太心高氣傲，和同事表面上打好關係，你的一切能更順利。

挑選B的你
你身邊的小人是身邊三姑六婆

你比較容易忽視身邊細節，覺得做對的事情比較重要，容易引起身邊三姑六婆的耳語，看似很簡單的一件事情，因為他人的渲染，容易把事情變得複雜，記得留意小事情也很重要，別讓人有把柄可說嘴，否則你過得太好，就會有人看你不順眼。

挑選C的你
你身邊的小人是你的朋友

你溫和善良且沒有壞心眼，對朋友都是那種掏心掏肺的好，可是也是因為這樣，你太容易相信他人，容易上當，有時候忙沒有幫上，還把自己搞得一身傷，建議還是對朋友有一些保留比較好。

挑選D的你
你身邊沒有小人
你的情商很高，總是能寬容相待身邊的人事物，即便和他人意見相左，你也可以心態平穩的解決事情，在你的眼中，沒有什麼麻煩事是不能解決的，當然你也會設身處地為他人著想，因此很難樹立敵人，身邊也就沒有小人了。

關鍵字：

心理測驗, 小人, 人際, 社交

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹又會理財，娶到賺到

命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹又會理財，娶到賺到

吃櫻桃補血竟是錯！營養師曝「動物性食物」補鐵效果超好

吃櫻桃補血竟是錯！營養師曝「動物性食物」補鐵效果超好

最愛吃醋的三大星座！TOP 1討厭敷衍背叛　沒安全感所以佔有慾超強

最愛吃醋的三大星座！TOP 1討厭敷衍背叛　沒安全感所以佔有慾超強

陸劇《繁花》10條清醒金句：不要因為一時的投緣，就輕易亮出你的底牌 減肥快吃！營養師曝「讓你越吃越瘦」9種食物：苦瓜是脂肪殺手 流感拉警報！女星Maggie Q分享「預防流感熱飲」食譜 安格斯12星座一周運勢1／29-2／4　摩羯正走強運、雙魚年前好好守住存款 王柏傑放話過年送謝欣穎家人「每人一雙球鞋」　站台UA超盡責 楊祐寧被催生第3胎，甜喊「看阿梅意願」　婁峻碩挺黃偉晉：沒有失言 誰頂得住？Lisa穿Loewe金色馬甲全身包緊也超辣　加碼私服同款3手袋

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面