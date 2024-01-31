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想換跑道該做3件事　「每天花一小時找工作」

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▲女人，女生，打電腦，MacBook，上網，網路，打報告，工作。（圖／pixabay）

▲每天上班都難受，釐清問題後，可以決定是否離職，另覓新工作。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

換工作是每個職場人士都會面臨的問題，美國勞動統計局（Bureau of Labor Statistics，BLS）資料統計，每一個月就有350萬美國人離職，其實釐清問題不在自己本身，而真的是公司的問題，離職反而對人生有幫助，每個人青春有限，耗在不屬於自己的問題上，根本是浪費人生，在一年工作開端，若要下定決心離職，必須做3件事。

堅定離職意志

下定決心要離職時，刻不容緩，把「離職」當成第一目標，立刻跟主管表明離職的決定。否則，一拖再拖，你的職場生活只會繼續得過且過、日復一日而已。

▲▼工作。（圖／翻攝PEXELS）

▲想離職時，意志一定要夠堅定。（圖／PEXELS）

積極找工作
夢幻工作不會一睡醒就找上門，每天至少花1小時瀏覽求職網，並投2到3個新工作。同時，也可以跟身邊人脈較廣的朋友宣布「正在找工作」，靠人脈介紹，會為你贏得更多工作機會。

▲▼工作。（圖／翻攝PEXELS）

▲決定離職後，找工作成了每日作業。（圖／PEXELS）

面試不只是面試
不要把面試當成純粹的面試而已，除了提到過去的工作經驗與成就之外，還要表明自己可以為新公司做什麼，而不是一味的詢問相關福利而已。

▲▼工作。（圖／翻攝PEXELS）

▲面試也要掌握話術技巧。（圖／PEXELS）

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