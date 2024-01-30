鮮奶、紅蘿蔔都在內！營養師曝「讓頭髮瘋長」4大營養素

曾怡嘉／綜合報導

頭髮剪短了又想趕快留長，要怎樣讓頭髮長得更快呢？營養師程涵宇分享，只要吃對東西，頭髮也能長快且更有韌性，讓你輕鬆吃出一頭柔順健康的蓬鬆秀髮。聰明吃對4種關鍵營養，讓頭髮瘋長達標。

▲（圖／Unsplash，以下同）

#豐富蛋白質

營養師程涵宇指出，蛋白質是頭皮、頭髮建構的根本，體內的酵素、指甲、頭髮、毛囊等都是由蛋白質構成，所以蛋白質一定要補足，建議從牛奶、雞蛋、雞胸肉下手，牛奶一天要喝480ml，另外也可以選擇人體吸收率及利用率高的優質蛋白，像是雞蛋、雞胸肉都是好選擇。

#維生素A

身體缺乏維生素A，可能會導致掉髮和毛囊過度角質化，營養師程涵宇說明，維生素A在毛囊生長、分化和維持方面扮演重要的角色，讓頭皮毛囊健康生長及新陳代謝，建議菠菜、胡蘿蔔、櫛瓜、芒果可多吃。

#維生素C

維生素Ｃ能夠促進膠原蛋白的形成，膠原蛋白能夠強化頭髮韌性，防止頭髮變脆或斷裂，維生素Ｃ還能夠幫助促進鐵的吸收，有助頭髮生長，讓頭皮代謝循環更好，建議從奇異果、芭樂、小番茄、柑橘補充。

#維生素E

程涵宇解釋，維生素E能調節頭皮的油脂平衡，提升頭皮保護力。像是堅果種子類富含維生素E，也有多種有益頭髮生長、頭皮健康營養素，而維生素B群、維生素Ｅ、必需脂肪酸、鋅及Omega-3多元不飽和脂肪酸，有助於維持頭皮健康，促進毛髮生長，像是腰果、芝麻、橄欖油、酪梨等都是好選擇。