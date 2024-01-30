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網傳「一夜回春油」竟然是它！一抹秒吸收、肌膚澎彈太有感

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

秋冬季節保濕鎖水一定要做好，當然補水之餘也不忘要補油，才能達到完美的平衡狀態，以下就盤點多款厲害的保養作品，絕對是秋冬季節的養膚神器。

＃Jurlique 臻萃奇蹟緊緻面膜，100ml、售價2700元

▲RéVive,Jurlique,蘭芝,保養。（圖／品牌提供）

澳洲Jurlique以有機活法耕作種植天然植物，並從中汲取靈感能量，這次全新推出的緊緻面膜，聚集天然抗老植萃神奇金鈕釦搭配「植物界玻尿酸」藥蜀葵根，可以迅速為肌膚補水潤澤，可以說是越敷越年輕，一夜睡醒重現緊緻彈力膚況。

＃RéVive 極緻特潤精華油，30ml、售價11500元

▲RéVive,Jurlique,蘭芝,保養。（圖／品牌提供）

被網友推爆暱稱「一夜回春油」的極緻特潤精華油，可以說是用過就回不去的好物，細緻潤澤質地一抹就可以快速吸收，裡面蘊含獨家成分獨創複合新生胜肽及獨創複合澎潤胜肽，抗老緊緻肌膚超級有感，搭配龍年限定包裝，讓你內外都可以迎接好氣運。

＃蘭芝 水酷修護保濕霜，50ml、售價1450元

▲RéVive,Jurlique,蘭芝,保養。（圖／品牌提供）

水酷修護保濕霜自上市以來，全球累計銷售量已超過1700萬瓶，更創下每分鐘賣出5瓶的銷售紀錄，補水力超強，這次更是針對不同的膚質推出清爽、澎潤、特潤3種質地，每一支更是有獨特的修護成分與配方，可以按照肌膚狀態選用，但最厲害的就是一抹肌膚立刻爆水。

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關鍵字：

RéVive, Jurlique, 蘭芝, 保養

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