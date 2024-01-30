冬季熬夜傷害大！中醫：這「2個時辰」不睡就是在熬命

▲經常熬夜對健康有害。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

我們都知道睡眠對健康的重要性，睡眠是自我修復的好時機，就連想要瘦身、美容也都需要充足的睡眠才能幫助達標，中醫表示，冬季熬夜是一年傷害中最大的，也直指2個時辰熬夜就等於在熬命，須充分休息才能走更長遠的路。

現代人生活忙碌，熬夜晚睡已成家常便飯，但就中醫理論來說，冬季熬夜最要不得，冬季就是冬藏，許多動物都冬眠，只有人類需要生活，所以在冬季理當更需要充足的睡眠才是。

▲晚上11點至凌晨11點是身體的黃金修復期。

而中醫也點出冬季有2個時辰最好要好好休息，否則有礙身體健康，子時（晚上11點至凌晨1點）膽經當令，這時最好已進入深度睡眠，幫助身體修復。

另外，午時（中午11點至下午1點）也正是養心的時候，建議一定要休息一下，即便是閉目養神也好，或是讓心平靜下來做個腹部呼吸，讓人整個人放鬆下來，也等於是休息。

▲泡澡有助眠效果。

晚上若是到了睡眠時間還不想睡怎麼辦？建議可以泡個熱水澡或是泡腳，利用溫度帶動體內循環，同時也可幫助解緩神經壓力，泡澡後體溫漸漸由高轉為正常的自然降溫過程，就會讓人想睡，有失眠困擾的人不妨試試！