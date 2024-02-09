熊黛林：錯誤走路姿勢會讓腿變粗！「簡單3招」教你練出超模腿

▲43歲香港女星熊黛林即便已是二寶媽，依然保有超模好身材。（圖／翻攝自小紅書/熊黛林，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

模特兒出身的香港女星熊黛林，即便已是二寶媽，依然維持著超模般的勻稱身材，日前她在《小紅書》教大家走路姿勢，只要學習3個重點，就能輕鬆讓你擁有筆直美腿，原來漂亮腿型和走路姿勢大有關係！

▲熊黛林身著合身洋裝，好身材一覽無遺。

熊黛林分享，想了解自己走路姿勢是否正確，建議可以先把自己的鞋子拿出來看看，從鞋底的磨損程度就能略知一二，若兩邊磨損的不同，就代表走路的方式有問題，她也解釋，自己剛入行當模特兒時，光是學正確的走路姿勢，就學了好一陣子，她也歸納以下3個簡單重點，趕快學起來！

#學會臀部發力

熊黛林表示，學走路最重要的一點，就是學會用臀部發力，邁出步伐時，需要收緊核心，邁出去的時候，腳跟要先著地，接著再過渡到腳心和腳掌，利用臀部力量帶動大腿、小腿，若不知道如何用臀部出力，可以跨出大步向前走，你就能感受到臀部正在發力。

#「一擦，一不擦」口訣

走路的時候，雙腿膝蓋會微微的交錯，攜帶可以輕輕互相摩擦一下，但是不要太大力，否則容易會受傷，另外走路的時候，腳要抬起來，腳底不要擦地，因為這個動作容易造成大腿肌肉前測突出，腿型就容易變醜。

#骨盆擺正

她提醒注意自己走路的時候，骨盆不要向前傾，若感覺自己有向前傾的問題，記得要有意識地往後收。