老是想吃？營養師曝「一直嘴饞」7大原因：吃太多精緻澱粉也NG

▲常嘴饞一直想吃東西？營養師曝7大可能原因。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

你是不是也常有這種經驗，明明剛吃完飯，沒多久又覺得嘴饞、一直想吃東西？心情不好或是覺得空虛、焦慮時，就想買很多食物，一口氣吃光？知名營養師張家榕就指出會讓你一直嘴饞、想吃東西的7大原因，不僅有身體的原因，也可能受到情緒影響，來看看你中了幾項？

＃過度限制或過度節食



壓抑不吃反而會更想吃，然後陷入吃了就感到罪惡的循環中，且有時候會出現代償心態、反彈性的大吃，反而會吃下更多熱量。

＃飲食不均衡或太多精緻澱粉



只吃大量碳水或精緻澱粉，讓血糖像坐雲霄飛車一樣，快速上升又下降，就會讓人容易感到餓，所以飲食內容要均衡搭配好，而不是只有大量澱粉。

＃正餐沒有吃飽



像是早餐只吃一點點，結果不到中午就餓了。餐餐吃飽，才不會本末倒置吃零食。

＃常熬夜或睡不飽



睡眠會影響身體激素，例如飢餓素、瘦素的分泌，而讓你食慾增加、想吃更多食物。

＃習慣邊做事邊吃



比如習慣「邊看電視邊吃東西」，就容易讓人被制約。就如同巴夫洛夫的狗實驗一樣，「如果每次當你看電視時，都會吃爆米花；未來當你在看電視時，就會渴望爆米花。」這個制約實驗可以套用在很多地方。

＃情緒焦慮與壓力



＃經期前、經期中



這兩點都是因荷爾蒙的波動讓人想吃東西，尤其生理期的影響應該不少女生都很有感。

最後張家榕也提醒，很多反彈性暴食都與情緒和壓力有關係，「暴吃是果，情緒才是因」，不是一直處理暴吃怎麼辦，而是要先找到真正的原因，好好的去面對它，並相信自己可以。

她也分享，建議可以順應心理感受，很想很想吃的時候，適當的吃，能舒緩暴吃現象和對零食的渴望。而當決定要吃的時候，學習不要邊吃邊擔心「明天是不是會腫一圈？」「會胖多少？」，真的要吃就好好的享受，享受那幾口的滿足，也許想吃的慾望稍微滿足了之後，你也就不會把整個餐點、食物都吃完。