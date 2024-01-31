范少勳幫袁澧林挑衣服「顯腿長」　PRADA新包的皮帶竟能拆了繫腰上

記者林明瑋 / 台北報導

范少勳與袁澧林都很適合當造型師！參加PRADA舉辦的2024春夏系列發表，請他們幫對方挑一套服裝，范少勳選了墊肩西裝與短褲，他說：「很顯腿長。」袁澧林則幫范少勳選了皮衣、丹寧上衣與短褲，笑說：「這些是我也會穿的衣服。」PRADA的2024春夏系列充滿衝突與碰撞產生的美感，手袋則以Buckle包坐鎮，一條皮帶環繞袋口是特色，袁澧林說：「我真的把皮帶拆下來試著當腰帶用。」

▲袁澧林（左）、范少勳身穿PRADA 2024春夏系列服裝。（圖 / 品牌提供，以下同）





▲Buckle包以腰帶環繞裝飾，很有特色，並有多種顏色、材質可選擇。

天秤的兩端可以放完全不同的東西，但依然平衡，服裝的元素與搭配方式也能如此，在PRADA 2024春夏男女裝中，能看到許多衝突產生的美感，例如袁澧林穿的透視裙裝很性感，但外搭懷舊軍裝風格的大外套，還有流蘇上衣的精緻細膩與外套的不收邊仿舊效果，都呈現出極端卻有趣的對比，男裝中的襯衫有許多玩法，各式圖騰、立體皮革裝飾等等，范少勳表示很喜歡身上的印花襯衫：「很年輕、活潑的感覺。」

▲范少勳以兩條短褲穿出層次感，襯衫74,000元、白色短褲32,500元、菸草色短褲45,000元、Re-Nylon包115,000元、鞋41,000元。





▲PRADA 2024春夏男裝展現衝突與層次，襯衫有多樣變化，立體皮革花朵裝飾很搶眼。（圖 / 記者林明瑋攝）





▲Re-Nylon再生尼龍包款相當實用。

當了爸爸的范少勳，日常穿搭的重點在於方便帶小孩、耐髒，他更開心表示肩上的Re-Nylon再生尼龍包很適合當爸爸包，「大小剛好又很輕，可以裝很多東西，而且可以雙肩背也可以側背」。袁澧林則認為手上的Buckle包很適合搭飛機時使用，「去年坐了很多飛機，所以很知道自己想要什麼樣的包包，尤其需要放在前面不會髒」。她甚至嘗試把包包上的皮帶拆下來繫在腰上，一物多用淋漓盡致。

▲袁澧林的多層次造型帶有衝突之美，大衣150,000元、流蘇上衣225,000元、透膚裙46,000元、內搭短褲39,500元。





▲PRADA 2024春夏女裝充滿流動感。





▲綢緞高跟鞋39,500元（左）、綢緞方頭鞋38,500元。

聽到要互相幫對方搭配造型，兩人都相當認真，范少勳逛了一圈指向墊肩外套搭配短褲，讓袁澧林驚喜大呼：「我試裝的時候有試這套，和身上的這套二選一。」她幫范少勳挑的是短袖丹寧上衣與白色短褲，再加一件皮外套及經典提包，她解釋：「我很喜歡丹寧，重點是要有層次。」並開心對范少勳說：「我可以當你的造型師了！」

▲袁澧林認真幫范少勳搭配造型。（圖／記者林明瑋攝）





▲范少勳為袁澧林挑的服裝。（圖／記者林明瑋攝）

【更多2024春夏系列】

GIVENCHY

GIVENCHY的2024女裝既優雅嫵媚又俐落瀟灑，寬大的肩線展現力量，但內搭的輕盈設計吐露性感魅力，晚裝融入標誌性的元素散發暗黑浪漫感，各種衝撞都非常吸睛。形象廣告由美國模特兒 Amelia Gray擔綱，除了演繹服裝，手上的包款如Voyou、搭配鍊帶的Voyou Chain，都是日夜皆適合的款式，為造型更添亮點。

VERSACE

標誌性的沙漏廓形以不同造型呈現，成為2024春夏VERSACE女裝致敬品牌傳統的重要思路，糖果淡粉色粗花呢與沙漏廓形的硬朗線條，形成視覺上的鮮明反差，另一經典元素美杜莎頭像則呈現在鈕扣等細節，精心講究。

男裝同樣有沙漏廓形，具衝突效果的比例吐露設計美學，設計師Donatella Versace向來對工裝褲情有獨鍾，因此將工裝口袋應用於服裝或包款，展現風格又相當實用。