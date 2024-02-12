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皮膚科醫師曝「凡士林6大隱藏用法」　自製手膜省錢又實用

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▲▼ 省錢又實用！醫師曝凡士林6隱藏用法 。（圖／翻攝ＩＧ,unsplash）

▲凡士林除了能滋潤唇部，還有多種用途。（圖／翻攝IG@haeny_gram、@ll_42k）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@94_j.a、@aoihamada

幾乎人人家裡都有一罐的凡士林，可說是許多人從小用到大的「護唇膏」，但其實凡士林除了滋潤唇部，還有許多超實用用途！皮膚科醫師劉秀麗分享了6種凡士林的隱藏用法，不僅能改善肌膚乾燥、自製手膜，還能幫助傷口癒合、減少留疤機率，用得好就能替代許多上千元的產品，省下不少錢。

＃修護改善乾燥脫屑

天冷的時候臉部很容易會起一些小皮屑，別去撕這些脫皮，正常保養就好。在脫皮處薄薄塗一層凡士林，它就會像皮膚的第二層保護膜，牢牢鎖住肌膚水分，減少水分散失，第二天就會滋潤不乾燥。

▲▼ 省錢又實用！醫師曝凡士林6隱藏用法 。（圖／翻攝ＩＧ,unsplash）

＃幫助傷口癒合，不易留疤

皮膚不小心受傷了，怎麼處理不容易留疤？醫師建議，可以在消毒處理後，在傷口處塗一層凡士林，因爲傷口在封閉的濕性環境下，能促進癒合、不易留疤，且還能避免細菌和水的接觸，有保護傷口的作用，有點像「液體OK繃」的概念。

＃緩解鼻翼泛紅起皮

像是感冒、擤鼻涕一直擦，使得鼻子周圍脫皮、泛紅時，可薄薄塗一層凡士林，減少刺激、摩擦引起的泛紅過敏。

▲▼ 省錢又實用！醫師曝凡士林6隱藏用法 。（圖／翻攝ＩＧ,unsplash）

＃緩解腳後跟乾裂

腳後跟乾裂的人，排除真菌感染的類型不適用，其他人可以用凡士林＋水楊酸來改善。可在睡前先塗一層水楊酸軟膏或者用水楊酸棉片擦一下後腳跟，再塗上一層凡士林，套上舊襪子或用保鮮膜包住封包，第二天早上再取下擦掉多餘的凡士林，一周做個2～3次，就能把腳後跟肌膚養得白嫩細緻。

＃減少腳後跟摩擦

穿新鞋或高跟鞋磨腳時，可以在鞋跟後面多塗點凡士林，腳後跟也可塗一點，幫助潤滑、減少摩擦。

▲▼ 省錢又實用！醫師曝凡士林6隱藏用法 。（圖／翻攝ＩＧ,unsplash）

＃自製手膜

將凡士林：尿素乳霜以1：1混合，塗抹在手背上、手指縫間，按摩均勻，並戴上一次性手套，包幾個小時後取下，把手上殘留的凡士林乳霜塗抹均勻，手部肌膚就會嫩很多。

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關鍵字：

保養, 護膚, 凡士林, 用法, 妙招, 實用, 省錢, 皮膚科醫師, 醫生

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