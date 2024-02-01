ZENITH 70年代全日曆月相錶回歸　史上最華麗運動錶曝光

▲ZENITH Chronomaster Sport Precious珠寶腕錶，3,297,300元。（圖／ZENITH提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品龍頭LVMH集團正於美國邁阿密舉辦LVMH Watch Week鐘錶周，旗下品牌寶格麗（BULGARI）、TAG Heuer（泰格豪雅）、HUBLOT（宇舶）、ZENITH（真力時）發表年度新作，特別是ZENITH新錶已在台亮相，1970年問世的全日曆月相計時腕錶重磅回歸，而Chronomaster Sport腕錶則推出亮眼的綠色陶瓷錶圈與面盤款並搭全新整合式橡膠錶帶，唯一未來台展出的是Chronomaster Sport系列史上最華麗的Chronomaster Sport Precious珠寶錶，錶圈上鑲嵌長方形切割白鑽、黑色尖晶石、灰色和藍色藍寶石，呼應面盤上3個功能小盤色調。



▲ZENITH Chronomaster Sport Green綠色腕錶，精鋼鍊帶款396,700元。



▲ZENITH Chronomaster Original Triple Calendar全日曆月相計時腕錶，岩灰色錶盤藍色皮帶款，469,500元。

ZENITH再度回歸的Chronomaster Original Triple Calendar全日曆月相計時腕錶，承襲原創款的設計，錶徑38毫米的纖薄錶殼流露復古氣息，內在則升級搭載1/10秒高振頻自動計時El Primero 3610型機芯，於面盤直覺式判讀設計呈現左右對稱的星期與月份，6時方向為月相顯示與60分鐘計時盤，日期窗則在4時與5時之間，而款式分別有銀白色「熊貓」蛋白石面盤、岩灰色蛋白石面盤，以及專賣店限定的太陽紋橄欖綠色面盤款式。



▲ZENITH Chronomaster Original Triple Calendar全日曆月相計時腕錶，專賣店限定鍊帶款，487,700元。



▲寶格麗BULGARI BULGARI BULGARI玫瑰金腕錶，有錶徑38毫米與26毫米兩款。（圖／寶格麗提供，以下同）

寶格麗也在LVMH Watch Week中再現經典風采，將1975年寶格麗家族成員Gianni Bulgari構思、在傳奇鐘錶大師Gérald Genta的草圖本上得以成形的Bulgari Bulgari腕錶，以18K金搭配黑色面盤、玫瑰金配銀白面盤的設計重現，並各有錶徑26毫米與38毫米錶款，不變的是錶圈銘刻兩個BVLGARI字樣，彰顯個性魅力；而品牌超薄代表作OCTO FINISSIMO自動錶推出18K金搭配藍色太陽紋面盤款式，提供藏家更豐富的選擇。



▲寶格麗BULGARI OCTO FINISSIMO YELLOW GOLD AUTOMATIC自動腕錶。