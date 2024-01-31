Hebe否認與Ella失和　「耳語不可能影響姊妹情」

▲Hebe今出席CITIZEN女錶發表會否認與Ella失和傳言。（圖／CITIZEN提供）

記者陳雅韻／台北報導

女團S.H.E深厚的姊妹情眾所皆知，但日前Ella（陳嘉樺）經紀人老公賴斯翔被爆料，稱為了捧老婆在電影中當女主角，竟在背後暗戳Hebe（田馥甄），今Hebe出席CITIZEN女錶發表會，笑著說：「我當一則八卦看，耳語不可能影響我們二十幾年的姊妹感情！」直接否認兩人失和，透露平日會關心彼此身體健康、不聊外人八卦。





▲CITIZEN光動能全球電波時計錶款CB1137-65W，以Sakura pink櫻花粉紅金錶殼搭配粉蝶貝錶面，33,900元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

Hebe在CITIZEN最新廣告中傳遞突破框架的理念，她表示近日最大的突破是克服懼高症，在阿爾卑斯山度假勝地登上熱氣球，而問及今年是否也會跨越框架邁入戲劇圈？她說：「我不會把話說死了，但仍想隨心所欲專心做音樂。」有機會攻大巨蛋辦演唱會嗎？她表示：「若有機會也想，但我的歌不是重節奏、比較抒情，不知道大場地是否會分散掉。」

▲Hebe宣傳CITIZEN最新女錶。

▲CITIZEN光動能Day-Date三針錶款EW2427-19A，粉紅金錶殼搭配紅色蘋果皮製環保材質錶帶，16,800元。

不再替自己預設立場，Hebe唯一肯定的是CITIZEN光動能錶真的耐用，她戴著錶到法國旅行免調時，自動調校至當地時間。而她今所戴的新款為台灣限定款光動能全球電波時計錶款CB1137-65W，以Sakura pink櫻花粉紅金錶殼及錶帶，搭配粉蝶貝錶盤，面盤上TPE台北時區特別標註愛心符號；此外，品牌 同步推出的亞洲限定款光動能Day-Date三針錶款EW2427-19A，搭配紅色蘋果皮製環保材質錶帶，以及櫻花粉紅金材質的光動能Day-Date三針錶款EW2426-62A，每一款均為優雅之選。

▲CITIZEN光動能Day-Date三針錶款，推出Sakura pink櫻花粉紅金錶殼及錶帶的EW2426-62A，18,800元。

Seiko旗下Seiko Presage系列近期則從調酒文化汲取靈感，與日本首位獲得世界調酒冠軍頭銜的知名調酒師岸久（Hisashi Kishi）合作，打造兩款採用原創雞尾酒為基底，調配出錶盤上融合東京日落美景的層次的錶款，當中限量9,000只的男錶SRPK75J1「Purple Sunset」，於面盤呈現從海軍藍到紫色的柔和漸層，描繪日落時逐漸變暗的天空與夕陽餘暉的微紅色調，搭載4R35自動機械機芯；女錶SRE014J1「Pinky Twilight」則於面盤展現粉紅到淺黃色的漸層色，雅致迷人。



▲Seiko Presage推出Pinky Twilight女錶SRE014J1限量5,000只，19,500元。（圖／Seiko提供，以下同）



▲Seiko Presage「Purple Sunset」男錶SRPK75J1限量9,000只，18,500元。