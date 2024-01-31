fb ig video ETtoday search mobile

Hebe否認與Ella失和　「耳語不可能影響姊妹情」

>

▲▼ Hebe 。（圖／公關照）

▲Hebe今出席CITIZEN女錶發表會否認與Ella失和傳言。（圖／CITIZEN提供）

記者陳雅韻／台北報導

女團S.H.E深厚的姊妹情眾所皆知，但日前Ella（陳嘉樺）經紀人老公賴斯翔被爆料，稱為了捧老婆在電影中當女主角，竟在背後暗戳Hebe（田馥甄），今Hebe出席CITIZEN女錶發表會，笑著說：「我當一則八卦看，耳語不可能影響我們二十幾年的姊妹感情！」直接否認兩人失和，透露平日會關心彼此身體健康、不聊外人八卦。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能全球電波時計錶款CB1137-65W，以Sakura pink櫻花粉紅金錶殼搭配粉蝶貝錶面，33,900元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

Hebe在CITIZEN最新廣告中傳遞突破框架的理念，她表示近日最大的突破是克服懼高症，在阿爾卑斯山度假勝地登上熱氣球，而問及今年是否也會跨越框架邁入戲劇圈？她說：「我不會把話說死了，但仍想隨心所欲專心做音樂。」有機會攻大巨蛋辦演唱會嗎？她表示：「若有機會也想，但我的歌不是重節奏、比較抒情，不知道大場地是否會分散掉。」

▲▼ Hebe 。（圖／公關照）

▲Hebe宣傳CITIZEN最新女錶。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能Day-Date三針錶款EW2427-19A，粉紅金錶殼搭配紅色蘋果皮製環保材質錶帶，16,800元。

不再替自己預設立場，Hebe唯一肯定的是CITIZEN光動能錶真的耐用，她戴著錶到法國旅行免調時，自動調校至當地時間。而她今所戴的新款為台灣限定款光動能全球電波時計錶款CB1137-65W，以Sakura pink櫻花粉紅金錶殼及錶帶，搭配粉蝶貝錶盤，面盤上TPE台北時區特別標註愛心符號；此外，品牌 同步推出的亞洲限定款光動能Day-Date三針錶款EW2427-19A，搭配紅色蘋果皮製環保材質錶帶，以及櫻花粉紅金材質的光動能Day-Date三針錶款EW2426-62A，每一款均為優雅之選。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能Day-Date三針錶款，推出Sakura pink櫻花粉紅金錶殼及錶帶的EW2426-62A，18,800元。

Seiko旗下Seiko Presage系列近期則從調酒文化汲取靈感，與日本首位獲得世界調酒冠軍頭銜的知名調酒師岸久（Hisashi Kishi）合作，打造兩款採用原創雞尾酒為基底，調配出錶盤上融合東京日落美景的層次的錶款，當中限量9,000只的男錶SRPK75J1「Purple Sunset」，於面盤呈現從海軍藍到紫色的柔和漸層，描繪日落時逐漸變暗的天空與夕陽餘暉的微紅色調，搭載4R35自動機械機芯；女錶SRE014J1「Pinky Twilight」則於面盤展現粉紅到淺黃色的漸層色，雅致迷人。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）
▲Seiko Presage推出Pinky Twilight女錶SRE014J1限量5,000只，19,500元。（圖／Seiko提供，以下同）

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）
▲Seiko Presage「Purple Sunset」男錶SRPK75J1限量9,000只，18,500元。

►拿莫．伊漾名錶處女秀打滿分　自認像王子絕配CITIZEN

►許瑋甯同框林心如洩閨密情　勞力士夯錶「綠水鬼」搶鏡
 

關鍵字：

Hebe, 田馥甄, CITIZEN, Seiko

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

浪琴重現中央轉盤動力儲存顯示　獨家設計好復古

浪琴重現中央轉盤動力儲存顯示　獨家設計好復古

Lisa收起性感改當優雅淑女　套20萬Dior褲裝會蕾哈娜

Lisa收起性感改當優雅淑女　套20萬Dior褲裝會蕾哈娜

澳網冠軍辛納時尚後台很硬　戴勞力士「黑水鬼」捧獎盃

澳網冠軍辛納時尚後台很硬　戴勞力士「黑水鬼」捧獎盃

沛納海紅錶上手趙又廷戲魂上身　憂鬱小生放電迷死人 陳美鳳快30年香奈兒大衣上身依然時髦　火辣身材數十年如一日 羅志祥戴851萬名錶唱跳high翻　不怕錶磕碰果然大戶 G-SHOCK夯錶「農家橡樹」尺寸縮小　女生戴不卡手了 夏琳王妃高明穿搭暖又顯瘦　被控不當開銷生日低調過 許瑋甯同框林心如洩閨密情　勞力士夯錶「綠水鬼」搶鏡 亮・珠寶／服裝上的蝴蝶結和刺繡全是鑽！　6種戴法變出新意

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面