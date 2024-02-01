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日本秋田觀光列車一搭上癮！隱藏版圖案藏車頂　大面窗戶欣賞絕美風景

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文、圖／Ean

日前初次造訪秋田，我愛上了日本觀光列車。才發現，原來不拚速度的慢火車，賣的，不只是情懷，而是讓旅人沉浸式的去認識在地特色與文化、物產、還有故事，一輛列車所能做的，已不僅是觀光推廣的延伸，還能創造旅人與地方的情感連結。不管是秋田內陸縱貫鐵道株式會社所營運、窗外上演恬靜里山風景的「笑EMI」列車，或是一天來回兩趟在由利高原鐵道上，用原木打造具質感的玩具列車，都會讓人到站了仍捨不得下車。特別若是團體，大推豪氣的包下整節車廂開趴，像我這回搭乘的「笑EMI」只要5萬日圓即可包車來趟約一小時的私享鐵道旅，折合台幣約11,000元，至多可讓42名親友歡樂共乘，平均一人只要台幣262元就能留下無價的回憶！

▲紅色列車奔馳在銀白大地上，是來到雪國才能見到的鐵道風景。

▲乘客都可當一日車長拍照過乾癮。

▲觀光列車總是會讓人格外期待。

▲木質調的列車空間，溫馨有質感。

原來，不只馬鈴薯及丸子有三兄弟，秋田還有「鐵之3兄弟」！秋田內陸縱貫鐵道株式會社有三台觀光列車可供包車，這天體驗的是次男「笑EMI」，我們從松葉站到阿仁合車站，約一小時的車程，沿途冬季雪景讓在大面窗戶所流動的里山風景更為純粹迷人。我一邊喝著早上出門前的手沖咖啡，配著前一晚在超市買的季節限定柚子胡椒洋芋片，盯著向後退的樹、溪流還有遠山，微微揚起的嘴角，心中是無比的滿足。

▲等待火車到站的打發時間。

▲這回搭的是二兄，有機會再來秋田找大哥與三弟。


▲一邊啜飲溫熱咖啡一邊欣賞窗外雪景，太享受。

▲大面積的窗景就是奢侈。

此刻，我忽然明白為何秋田內陸線的暱稱會是「微笑鐵路」了！不僅是當地人自詡能用笑容迎接訪客，同時他們也希望旅客能在搭乘與遊覽的過程中獲得喜悅。沿途一小時的景觀偶爾會被火車過山洞所暫時打斷，只要有心就能化缺點為優勢，在最長的一段隧道，列車長把車廂內的燈都關上，忽然天花板出現隱藏版螢光秋田犬圖案，讓人忍不住會心一笑，是真的很會呀！

▲可愛的秋田犬列車長。

▲隱藏版秋田犬圖案。

要離開秋田的這天，我再體驗了另一輛風格截然不同的觀光列車，那是行駛在由利高原鐵道上，來回在矢島與羽後本荘兩站之間的「玩具列車」。這輛以移動的玩具博物館為意象的列車是於2000年進行改造，主題性極強、整體是以「為孩子創造能玩優質木製玩具的空間」為設計理念，例如地板是採用了15毫米厚的實心橡木所鋪設，以森林為意象的檯燈使用了品質很好的秋田杉，車廂裡的視覺焦點是一座木頭球池，旁邊桌上還擺了木製童玩，洋溢歡愉溫馨感同時，會明白，日本美學教育的成功就源自於生活裡的自然而然。不只有好設計，如何吸引家長把孩子帶來搭乘的配套也很重要，於是祭出了一位成人可免費帶兩名學齡前兒童的優惠方案，這跟木質調的車廂設計一樣都讓人感覺溫暖。

▲好美的車廂外觀設計。

▲好有質感的木球池。

▲不管是配色或材質都讓人喜歡。

若有機會來搭乘這輛玩具列車，建議可選擇上午9：40從矢島發車或10：43從羽後本莊出發的這兩班，因為隨車會有穿著傳統耕織衣服、秋田村姑打扮的服務人員協助乘客上下車，沿途還會夾雜秋田方言做沿線導覽，途中還會推車販售，熱門商品首推紅色與綠色的由利高原鐵道限定款毛巾，是很實用的紀念品。

▲秋田村姑裝扮的親切服務人員。

▲鐵道限定毛巾熱銷！

這趟車程途經12個車站、23公里的長度歷時約40分鐘，時間不長，品味完車廂設計的細節，才剛靜下來欣賞窗外漫天飛雪的冬季景緻，正意猶未盡時就準備到站，還真有點不過癮呀！經過這回在秋田兩趟觀光列車的初體驗，我默默地在心裡埋下一個念想，準備開始體驗更多日本觀光列車、探索更多不同的窗外風景。

▲要離開秋田的這天再度下起了雪，真是最好的臨別禮物。

▲如畫報的風景，流動著…。

▲期待很快能再體驗下一趟的觀光列車之旅。

航班資訊

過去從台灣出發，若想造訪秋田得從其他城市舟車勞頓而來，現在到2024年3月底，台灣虎航提供每周兩班直飛秋田，相當方便！搭乘台灣虎航還有個優勢是，因其是目前飛航日本最多航點的國籍航空，搭配不同點進出玩日本東北，可讓行程安排更加靈活與有彈性！

去程：航班編號IT256，每周四上午08：30及周日上午09：00自桃園機場起飛。

回程：航班編號IT257，每周四下午2：10及周日下午2：40自秋田機場起飛。

*本次直飛航班為燦星旅遊與台灣虎航合作，採包機32班，自2023／12／10－ 2024／3／30，預計可送逾5千名旅客感受秋田魅力。

▲抵達矢島站，外頭忽然下起大雪，開心極了。

▲若喜歡雪景，有機會造訪秋田還能泡雪湯。

/ Info. /

秋田內陸縱貫鐵道株式會社｜官網

由利高原鐵道｜官網

作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 日本, 秋田, 觀光列車

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