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別再只是許願身體健康！「35條Checklist」即日啟動　真正養成健康生活

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文／女子學

「想要身體健康」是許多人的共同願望，然而我們卻總是在新年或生日時許下這個願望後，繼續在平日裡熬夜、飲食不均衡。身體健康絕對不是簡單許許願就能完成，需要即刻起改變自己的生活方式才行，因此接下來的文章將分享幾個生活面向的Checklist，幫助大家從日常中落實，在新的一年朝「健康」邁進。

食－吃得健康

「吃」是大概除了睡覺以外，我們一天之中花最多時間做的事情，一日三餐你是否曾仔細留心過你的飲食習慣是否及格？在吃東西的時候是否有足夠地覺察，還是只是慣性地到了時間就吃，想吃就吃呢？以下幾個Checklist幫助你審視「吃」的習慣。

▲養成良好的飲食習慣是健康生活的一環。（圖／Pexels，下同）

● 選擇天然食材，少吃加工食品（如：熱狗、培根、德腸）

● 增加蔬果攝取量，盡量每餐都要有綠色蔬菜

● 控制糖分攝取，尤其是高油高糖、精緻澱粉

● 適量攝取蛋白質，蛋豆魚肉類餐餐攝取

● 多喝水，一般人每日總水量建議是體重X30

● 避免過量咖啡因，戒不掉可以先從減量開始

● 控制食物份量，不要壓力大就暴飲暴食

● 食用健康的油脂，減低吃油炸物與零食的頻率

● 細嚼慢嚥，專注在吃這件事

衣－穿得健康

你或許在想「衣」不就是穿衣服嗎？有什麼健康不健康可言，那可不一定！衣著這項小細節經常被忽略，我們往往根據要出席的場合、要見的人事物選擇相對的服裝，卻極少關注自己內心真正的想法。一起來看看下方的Checklist，從現在開始好好正視自我穿衣需求吧！

● 不一定要跟流行的快時尚，選擇材質舒適的衣物也很重要

● 追求樣式層次感的同時，也要關注穿起來的透氣性

● 3至6個月定期淘汰內衣褲，變形鬆垮就別再穿

● 減少長時間穿高跟鞋，別讓身體老是處於壓力狀態

● 定期替換磨損的鞋子，可以兩三雙交替著穿

● 穿戴防曬衣物，預防紫外線傷害

● 保持個人衛生，勤換洗衣物

● 在運動時穿著正確的運動服裝，減少運動傷害

住－住得健康

相信經過過去幾年的疫情，大家都更懂得居住環境打理的重要性吧！雖然隨著復常，我們又開始習慣往外跑，但千萬別忘了無論如何都是要回家的，擁有一個舒適安心的家，才能使我們返家充飽電後再重新出發。

● 保持居住環境的清潔衛生，定期倒垃圾與分類回收

● 定期通風換氣，拉開窗簾讓太陽曬進家中

● 減少使用有害化學品的家居用品，改用天然無香精的洗沐用品

● 定期清潔家具和床上用品，別跟灰塵、塵蟎住在一起

● 減少室內空氣污染，不在室內吸菸

● 維持適宜的室內濕度，濕度最好控制在55%－65%

● 定期檢查房屋結構和電器設備的安全性，尤其是延長線使用

● 更換合適寢具，創造一個舒適的睡眠環境

行－動得健康

最後是「行」的健康，也是編輯認為僅次於「吃」最重要的一環！如果「行」不建康，我們就很難擁有健康的身體，陪伴我們度過接下來精彩的三、五十年，也沒有機會體驗到更多有趣的生活可能性，因此如果你發現下方Checklist你幾乎都沒有做到的話，是時候起身改變了。

● 定期進行運動，找回身體該有的活動度

● 避免長時間久坐，30－60分鐘應該站起來活動一下

● 短距離移動少搭車，步行或騎自行車代替短程交通工具

● 注意坐姿和走路姿勢，避免翹腳、三七步

● 天氣好時多出門走走，曬個太陽獲取維生素D

● 適量追劇、滑手機，讓視力與頸椎有休息的時間

● 適時進行力量訓練，增強肌肉力量

● 避免長時間從事同一件事，減少過度使用身體和運動傷害的可能

● 每周至少撥空一日，讓身體好好放空休息

● 嘗試早起生活，別總是睡到日上三竿才起床

以上35條關於健康生活習慣的審核清單，你目前能做到哪幾項呢？如果一項都沒有也不要著急，新的一年才正要開始，從現在重新調整生活習慣也不嫌晚，不求一次全部都要做到，先從小目標（十項、二十項）慢慢增加就很棒了！當然，如果上述35條清單你都已經做到，那麼代表過去你有好好善待自己的身體，接下來不妨朝下一個階段邁進，列出屬於自己的清單吧！

延伸閱讀

新年新計畫老是執行失敗？運用聰明策略制定新年願景，你需要的是這 5 步驟

新年新希望總是難以達成？試試建立這 3 個工具，幫助你離設定的目標更靠近

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, Checklist, 新年, 願望, 清單, 健康, 生活

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