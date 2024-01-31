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IKEA推冰箱收納新單品　教2招讓空間多一倍

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▲過年收納、打掃單品。（圖／業者提供）

▲IKEA推過年冰箱收納新品。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春節即將來臨，面對這個每個人都吃很飽的節日，自然也會面臨冰箱收納空間不夠用的問題，IKEA巧妙在此時推出新的冰箱收納架新品KLIPPKAKTUS，實在很接地氣，在教戰2招心法讓收納空間增加一倍，而大掃除也不能忘記，台隆手創館近期在店內增設清潔專區，讓消費者一次買齊免跑他處。

▲過年收納、打掃單品。（圖／業者提供）

▲KLIPPKAKTUS冰箱收納盒，售價119元至179元。

IKEA近期從自家商品整理出多款平價收納好物，表示透過「垂直收納」、「增加隔層」提高冰箱空間的利用率，當然是為了推薦自家新品KLIPPKAKTUS、HAVSTOBIS食物盒，KLIPPKAKTUS使用吸盤加裝在玻璃層架底部，卡住邊軌更加穩固，莫名就能多出一格小抽屜，增加垂直空間利用，加上抽屜式設計方便取用物品，能更有效運用原本冰箱的閒置空間。

▲過年收納、打掃單品。（圖／業者提供）▲過年收納、打掃單品。（圖／業者提供）

此外KLIPPKAKTUS還有多種尺寸的附蓋收納盒，防止味道互相沾染、內置把手可夾上便利貼，協助記錄儲存日期。HAVSTOBIS食物盒也有不同尺寸，附上不同顏色的蓋子容易分辨，該系列單品價格從119元至179元不等。小吃、沙拉、水果或過年沒吃完的剩菜，都可依份量選用不同尺寸存放，使用玻璃材質不易吸收食物的味道，且更容易清潔，疊起來使用空間就更多，5件組售價349元。

▲過年收納、打掃單品。（圖／業者提供）

▲HAVSTOBIS食物盒5件組，售價349元。

另一居家賣場台隆手創館，因應春節掃除民眾需求，在每家門市均設置「除舊布新居」掃除系列商品專區。業者表示，根據消費者回饋，廚房、浴室和客廳為經常被使用的家居空間，也最容易被弄髒。如何清理廚房的油垢、容易潮濕的浴室、客廳地板的髒污，這些通通是掃除的痛點，而專區內Brosse職人系列浴室清潔刷商品、小海豹浴室防霉清潔劑、KAO廚房清潔泡沫噴霧、自動臭氧除臭垃圾筒等通通買得到，讓消費者可一次購足所需。

▲過年收納、打掃單品。（圖／業者提供）

▲ANGLE METHODS自動除臭感應垃圾桶13L (侘寂白)，售價1,280元。特價990元 。

▲過年收納、打掃單品。（圖／業者提供）▲過年收納、打掃單品。（圖／業者提供）

▲Brosse職人系列浴缸清潔刷，售價420元；CONDOR小海豹浴室防霉清潔劑，售價450元。

關鍵字：

IKEA, 台隆, 冰箱收納, 掃除專區

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