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簡直量身訂做的肌膚保養方案！ALBION、蘭芝搶攻年輕世代

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

肌膚的屬性大致上可以分為：乾性、油性與混合肌，但是依據每個人的情況不同，實際上又可以分成更細微的保養單品與步驟，近期也有不少品牌針對各種膚質推出適合的單品，可以按照肌膚不同的狀況來做選擇，宛如客製化的量身訂做。

＃ALBION 隨肌所選優白滲透乳－輕盈版、潤澤版，200ml、售價1650元

▲ALBION,蘭芝,保養,。（圖／品牌提供）

以「先乳後水」打破市場常規的ALBION這次聚焦在年輕世代，推出可愛又繽紛的隨肌所選優白系列，全系列添加蓼藍成分，能安撫、提亮肌膚狀態，多彩又具有質感的瓶身，一次11件商品更是能夠按照肌膚狀態，選出適合的質地與品項。

▲ALBION,蘭芝,保養,。（圖／品牌提供）

其中，品牌最具知名度的滲透乳就出了輕盈版與潤澤版兩種選擇，前者推薦油性與混合肌使用，添加有機橄欖油、薄荷精萃成分，可以帶給肌膚零負擔的保濕鎖水；後者則是適合乾性肌膚，特別添加植物角鯊烷、神經醯胺，能深層潤澤肌膚，重現平滑彈力。

＃蘭芝 水酷修護保濕霜－清爽、澎潤、特潤，50ml、售價1450元

▲ALBION,蘭芝,保養,。（圖／品牌提供）

蘭芝水酷修護保濕霜自上市以來，全球累計銷售量已超過1700萬瓶，更創下每分鐘賣出5瓶的銷售紀錄，補水力用過有感，因此再度將原本只有一種款式的保濕霜，延伸推出3種不同的質地，清爽以凝凍劑型呈現、澎潤則是輕乳霜質感、特潤選用奶油乳霜質地，分別對應油性、混合性與乾性三種膚質。

▲ALBION,蘭芝,保養,。（圖／品牌提供）

因為質地的不同，3款保濕霜裡面的成分也有些微調整，清爽款含有藍色融霜微粒，一抹凝霜立刻變成水精華，迅速為肌膚補水；澎潤添加維他命B5、角鯊烷與2倍神經醯胺，主打修護肌膚受損屏障；特潤則是運用O-MEGA油以及胜肽，深層潤澤保濕鎖水。

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關鍵字：

ALBION, 蘭芝, 保養

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