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霸屏Sephora銷售冠軍！超狂液態痘痘瑕疵貼上市就轟動

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、記者李薇攝

痘痘肌膚發生的成因很多，像是內分泌失調、清潔做不到位、飲食太過油膩等等，都很可能引發發炎狀況的出現，以下就盤點多款痘痘肌膚適用的特殊護理單品，可以說是每個人居家常備保養。

＃Kiehl’s 2%水楊酸痘痘精華露，15ml、售價990元

▲Kiehl’s,ALBION,Aesop,痘痘,保養,。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

被譽為是「液態痘痘瑕疵貼」的全新單品精華露，一上市就空降美國藥妝店Sephora銷售排行榜NO.1，水狀精華質地裡面含有美國FDA認證有效抗痘成分水楊酸，以及最高上限2%濃度，可以舒緩痘痘問題，局部塗抹超有感，重點是還可以在妝前使用，全臉保養完之後，在痘痘區域塗抹，會在表面形成透氣薄膜，可以直接上妝，完全隱形不漏餡。

＃ALBION 隨肌所選毛孔調理精華，60ml、售價1150元

▲Kiehl’s,ALBION,Aesop,痘痘,保養,。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

ALBION針對年輕肌膚經常會有的痘痘困擾，提出解決方案，全新的毛孔調理精華裡面含有蓼藍精萃、水楊酸、甘草酸鉀，水狀的質地一抹迅速吸收，可以為肌膚達到完美的修護安撫效果，打造光滑細緻的零毛孔水煮蛋肌。

＃Aesop 肌膚調理凝露，60ml、售價3650元

▲Kiehl’s,ALBION,Aesop,痘痘,保養,。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

在疫情期間大熱賣的Aesop肌膚調理凝露，具有蜂蜜般的質地蘊含金縷梅水、泛醇、蘆薈液汁、德國洋甘菊油、薰衣草萃取等成分，對於肌膚擁有鎮靜舒緩的效果，特別適合痘痘發炎的狀態調理，能溫和緩解不適，同時補水保濕。

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關鍵字：

Kiehl’s, ALBION, Aesop, 痘痘, 保養

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