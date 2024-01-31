龍年到BOSCH推合購價現省3萬5　幫康廚電三寶套組不到4萬元

▲BOSCH春節推旗下新品廚房家電合購優惠。（圖／各業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

新年新氣象，面臨原物料漲價的趨勢，新的一年許多民眾計畫翻新廚房，德國家電BOSCH趁春節到來，推出合購相關優惠，智慧感應爐、排油煙機、烤箱與洗碗機通通都囊括，組合價最高可省下3.5萬元，幫康則推廚電三寶套組，洗碗機加飲水機與廚餘機組合，合購售價不到4萬元。

受到不少重質感消費者親賴的BOSCH家電，去年推出新8系列極緻黑智慧蒸烤爐、複合式烤箱及感應爐新品，著重智慧操作與互聯網功能，最高等級烤箱還可透過智慧攝影查看食材烘烤狀況，精準掌握烘烤過程，而6系列沸石洗碗機則結合高端機種的「沸石功能」，但價格較8系列更平易近人的特質，也成詢問度高的熱門機款。

BOSCH表示，為迎接2024龍年新氣象，即起至2／29期間祭出新春特別優惠活動，除了熱銷款6系列獨立式洗碗機（SMS6ZCW00X）89折起之外，還推出合購價優惠，如Flex IH智慧感應爐＋排油煙機系列指定型號，合購現省35,000元；指定型號活氧洗衣機＋Heat Pump速效乾衣機組合，現折22,800元，再贈市價4,500元的堆疊架；全新8系列嵌入式烤箱＋嵌入式蒸爐指定型號，原價為148,000元，合購優惠136,000元，再送市價3,100元的烤箱氣炸烤盤及烤箱清潔凝膠。

幫康Bongcom家電發表為新式廚房量身打造的「去家務廚電新三寶」，包含「4合1免安裝洗碗機」、「超膜RO飲水機」，以及最新「全景廚餘機」3款新式廚房家電，也推出整套上市售價39,940元，預購價推5折19,970元、單品預購優惠6折優惠，讓消費者輕鬆升級新廚房。

3款中最新推出的「全景廚餘機SK1」，主打高溫烘乾殺菌、立體渦流絞碎、小巧美型窄版，新設計的大面積渦流葉片、多層鋸齒厚刀具與高扭力低速馬達，號稱可達到研磨更強、更碎、更徹底的效果，加上整合鋼化玻璃全景可視窗，可暫停追加廚餘，輕鬆製作堆肥，售價8,980元，贊助預購6折優惠，售價5,388元。