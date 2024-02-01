《死期將至》人生本就無常　為自己真正的活過

文／女子學

在遊戲中，死亡了，還有一次又一次重新來過的機會。但現實中，人死了卻沒有重來的機會。

看完改編自韓網漫《我死了又死》的《死期將至》，自覺最能形容它的是電影《深夜加油站遇見蘇格拉底》所提及的「死亡並不可悲，可悲的是多數人從未真正的活過。」

▲改編自韓網漫《我死了又死》的韓劇《死期將至》。（圖／《死期將至》劇照，下同）



將自我了結視為逃離現實地獄的低等手段，崔怡在（徐仁國飾）如此輕視死亡的想法，徹底激怒了「死亡」（朴素淡飾）。「死亡」以歷經12場死亡做為懲罰，若是他無法在這些機會中想辦法存活下來，最終仍要走入真正的地獄，於是一場死亡遊戲便就此展開。

在見識過真正地獄的可怕後，不想進入地獄的崔怡在試圖在這場死亡遊戲中存活下來。在這一次又一次努力存活的過程，傳達出了「日常即無常」，人生多的是無法掌控的事，而這也是觸怒「死亡」的關鍵「我還沒去找你，你膽敢先來找我！」怎麼能傲慢地認為自己能掌控死亡？

此時若站在世界盡頭，請給自己「活著」的機會



「死亡是會傳染的，在我從這個世界上消失的期間，我的死亡，完完整整的，留給了愛我的人們。」《死期將至》以崔怡在媽媽、女友的傷心欲絕呈現了「留下來的人」的傷痛，媽媽甚至因他的死亡而自責不已，看著所愛之人處於痛苦地獄，若是能重新來過，崔怡在還會做出同樣的選擇嗎？

《死期將至》看似是想讓崔怡在「悔不當初」，但必有反轉結局套路的傳統怎能落下呢？在最後一次的轉生，崔怡在經歷了媽媽的人生。「媽無法代替我生病，而難過得撕心裂肺，走過得隧道比我所經歷過的更黑暗更漫長，但是不曾中途放棄，也不曾回首過去，她只是默默往前走。」崔怡在這才驚覺原來看著媽媽承受著痛苦仍咬牙撐下去的人生，才是最痛的懲罰。

人生本就無常，為「自己」真正的活過



「別急著尋找死亡，死亡會自己找上門」是《死期將至》想讓我們明白，有些人並沒有如崔怡在能有活著或死亡的選擇權。每個人都有過不去的坎，但我們卻都覺得自己的痛苦是最難受的，但這些痛苦並不是人生的全部。

有時晴、有時雨，偶爾迎來陰天，酸甜苦辣雜陳成就了我們的人生。雖然崔怡在重來了12個人生，但不是「做為自己」的人生又有何意義呢？或許我們陷在艱辛時刻，但「我還沒有讓人生的花朵綻放，就活在恐懼之中，最後了結自己的生命，但我在死後才明白，生命，其實就是機會」。當你覺得孤立無援時，請給自己一個活著的機會，澆灌含苞待放的花朵，直至它綻放，便會聞到自身獨有的花香。

《死期將至》的12段人生，節奏乾淨俐落，穿插些許過場，最後來個溫柔的反轉，再再告訴了我們不要被恐懼綁縛，而選擇了絕路，畢竟「活著就是個機會」。

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