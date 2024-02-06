IU根本最強髮色教科書！帶火8款「顯白髮色」　柔和桃黃肌也能染

文／美人圈

說到韓國公認的髮色教科書，「國民妹妹IU」也是榜上有名的代表！日前現身米蘭GUCCI 2024秋冬男裝時尚大秀的IU也再次以新髮色驚艷全場，以下BEAUTY編也帶粉絲們回顧IU歷年討論度超高的髮色，其中幾款根本黃皮友好，顯白五個色階又氣色UP，近期有要換色的你不妨列入考慮。

▲IU根本最強髮色教科書。（圖／GUCCI提供、IG@dlwlrma）

IU流行髮色推薦

1：柔和桃色

2024 Pantone代表色「柔和桃」今年勢必會洗版各大社群版面，而向來引領時尚的IU也搶先跟上這股趨勢，換上甜美感柔和桃髮色！IU的柔和桃髮色是一點玫瑰粉色調搭配金淡色調，整個人像套上一層夢幻濾鏡，給人仙女下凡的既視感。這款髮色一定要搭配漂髮才能更顯色，平時喜歡挑戰特殊髮色的妹子們一定要大膽嘗試看看。

▲IU新髮色一定要搭配漂髮才能更顯色。（圖／IG@dlwlrma，下同）

2：冷黑茶色

偏好自然系髮色的女孩一定要嘗試IU同款冷黑茶色！在陽光下會帶有一點點茶棕色，增加髮色輕盈度，在室內又偏冷調的質感黑色，少了黑髮的死板生硬感，整體多了一絲清冷氛圍。冷黑茶色不挑膚色都能完美駕馭，且不用漂就能達到效果，非常適合想染髮的新手。

3：蜜糖茶棕色

黃皮、膚色偏暗沉的女孩可以染IU同款蜜糖茶棕色，同樣也是不須漂髮就可以呈現出的光澤感效果，自然又百搭，完全是不踩雷的髮色！值得一提的是，蜜糖茶棕色有別於一般咖啡色系的平凡，髮色帶點柔霧感，低調又不失個性，髮質還會看上去超好，像IU配上羊毛捲就十分俏皮可愛！

4：混血感雙色挑染

帶有歐美感的混血挑染今年在韓國也依舊火熱，就連IU也早早就跟上熱潮！這款雙色挑染可以將亞洲女孩膚色襯托的相當明亮，底色選擇冷棕色或是黑茶色，搭配米灰色系的挑染，不但視覺看上去一點都不突兀，還輕鬆拿捏混血感，不分季節都耐看有型，美到讓人難以直視。

5：鳶尾藍色

特殊髮色愛好者注意啦！IU都愛不釋手的鳶尾藍色真的無敵顯白，這款髮色很適合想要髮色多變一點，或是喜歡灰色、怕顏色不持久的女孩，在經典藍色中加入一點點灰色和紫色調，黃皮染膚色直接提亮，且在光線下髮絲偏光也絕美。鳶尾藍髮色褪色也不會跑綠、長布丁頭完全不突兀，是一款褪色也很好看的時髦髮色。

6：亞麻綠色

亞麻綠色也是不用漂就很自然的顯白百搭髮色！以咖啡色作為主要底色，並混合綠色調出柔和的亞麻綠，且霧感效果很溫柔顯嫩，在不同光線下髮色會有不同變化，難怪成為近年氣質小姊姊們大愛的髮色。亞麻綠髮色在綠色慢慢褪掉之後，會呈現帶金黃的亞麻感，平時認真搭配護色產品使用，整個褪色過程至少可以維持3個月，算是相當持色的髮色。

7：薰衣草紫

減齡十足的薰衣草髮色也必須Get！IU這款薰衣草紫髮色本身帶點霧面灰調，中和了鮮明的紫色，兩種顏色完美融合出仙氣高級氛圍，皮膚瞬間白了三階，是一款很適合亞洲膚色的絕美髮色。

▲IU的薰衣草紫髮色。（圖／IG@dlwlrma、FB@Loveiandu IU HONG KONG香港首站）

8：玫瑰紅髮色

「紅色」作為2024大勢配色之一，髮色自然也得跟上這股流行！過去IU也曾挑戰過飽和度超高的豔麗玫瑰紅髮色，暖色調的乾燥玫瑰紅色不會給人太刺眼、難親近的感覺，反而襯出嫩白膚色，顯成熟女人味。建議可以搭配波浪捲，整個人氣質爆棚，保證讓你大呼根本相見恨晚的髮色！

▲IU曾染過玫瑰紅髮色。（圖／FB@IU馬來西亞粉絲站 IU Malaysia fanpage - MYIU）

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