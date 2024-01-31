KIRIN富士山麓Signature Blend黑感上市　格蘭利威200周年限定版再進化

▲麒麟在台首款威士忌「富士山麓」在龍年打頭陣。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

過年送禮市場蓬勃，台灣麒麟在龍年首度引進旗下威士忌產品「富士山麓Signature Blend」，強調黑糖和焦糖雙重芳香的悠長餘韻，黑色極富質感的包裝也讓收禮者眼睛一亮，在台灣推出的限定禮盒中，還有特製的富士山杯，用酒色為杯底富士山染上餘霞，微醺賞景獨喝眾樂都有味。

台灣眾家爭鳴的威士忌市場再添新軍，台灣麒麟首度引進旗下富士山麓，該酒款來自富士山山腳下已有50年歷史的「富士御殿場蒸溜所」，強調清淨空氣與溫度、濕度都達到釀酒的最佳平衡的當地風土，加上來自富士山頂的積雪融化後的地下伏流水釀造，加上威士忌名人堂四位日本人之一的品牌首席調酒師田中城太，給台灣消費者有不同的新感受。

富士山麓特色僅選用達到熟成高峰的原酒調製，有洋梨、橙皮、栗子糖霜和楓糖漿的味道在口中發酵，之後延伸出黑糖和焦糖的雙重芳香，具有優雅且平衡的熟成香氣，以及悠長層疊的餘韻，台灣限定禮盒內附特製富士山杯，簡約的外觀設計帶來更多品酩氛圍，禮盒售價1,970元，現已在台開賣。

格蘭利威品牌步入200周年，在台同步公開「12年 200周年限定版」，以經典的12年原創桶藝為基礎解構再進化，100%初次裝填美國桶，用43%渾厚酒體詮釋1824年的斯佩賽花果香，此次推出全球共同編寫限定包裝，在台灣市場也推出200周年限定提袋，只要購買200周年限定版即可獲得，數量有限送完為止，售價1,380元。

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