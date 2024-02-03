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《和我老公結婚吧》宋昰昀「超美心機妝」重點公開　4步驟撩男於無形

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文／美人圈

2024年備受看好的漫改劇《和我老公結婚吧》開播到現在收視率穩定上漲，除了飾演女主角姜智媛一角的朴敏英討論度超高外，不少劇迷更一致表示出演心機小三「秀敏」的宋昰昀太有魅力，雖然追劇總是被她的綠茶行徑氣得牙癢癢，但卻不由自主地被圈粉，畢竟宋昰昀的美貌和身材簡直尤物等級，站在女主旁的氣場也沒再讓，難怪渣男朴敏煥也淪陷！

▲小三妝容 。（圖／翻攝自IG、DR）

▲宋昰昀出演心機小三太有魅力。（圖／IG@tvn_drama，下同）

過去大家總會覺得飾演「小三」角色的女演員應該是很妖嬈、成熟的，但從《和我老公結婚吧》便可發現宋昰昀的標配妝容也是大走清純又甜美路線，這種甜心妝容才是擄獲男人心的關鍵啊！以下也公開其妝容重點，想要晉升行走的發電機，一定要學起來！

▲小三妝容 。（圖／翻攝自IG、DR）

《和我老公結婚吧》宋昰昀超美心機妝容重點

1：號稱斬男2.0「偽素顏底妝」

比起濃妝豔抹、帶有滿滿侵略感，男生更容易被清純、外貌楚楚可憐的女孩給深深吸引，想要立刻給予滿滿呵護，抱緊處理！不難發現宋昰昀的妝容正是那種讓人心噗通噗通的跳的「茶藝妝」，這種妝容是裸妝和斬男妝的進階升級版，不僅凸顯嬌柔少女感，如同偽素顏般的清透自然底妝更讓整體呈現可愛無辜氣息。

▲小三妝容 。（圖／翻攝自IG、DR）

▲宋昰昀的心機妝號稱斬男2.0「偽素顏底妝」。（圖／IG@hayoonsong1202、@tvn_drama）

茶藝妝的關鍵就是「底妝」，服貼薄透讓肌膚散發出自然的光澤感！宋昰昀底妝最追求的兩點就是自然輕薄但要能修飾肌膚，除了平時要著重保養，養出肌膚平整度，讓上妝可以更服貼外，選對「粉底液」也很重要，輕鬆Get完美底妝。

編輯推薦

CLINIQUE倩碧全新推出的「勻淨神奇粉底液」含有豐富神奇配方，可以撫平細紋、擺脫暗沉、穩固肌底，質地滑順細膩，上臉輕透服貼自然無負擔，讓肌膚可以好好呼吸，同時呈現出完美無瑕的微霧空氣妝感。

▲小三妝容 。（圖／翻攝自IG、DR）

▲CLINIQUE倩碧勻淨神奇粉底液 30ml，NT$2,100。（圖／CLINIQUE倩碧）

雅詩蘭黛全新「白金級光燦逆齡精萃粉霜」一推出討論度就很高，直接給予最奢華的頂級奢華底妝！粉霜不僅修飾隱形細紋、為肌膚智能補光，透亮晶透妝容12小時長效持妝。亦含有白金級乳霜同源護膚成分，為肌膚注滿水分強韌屏障，上妝提升保濕度、卸妝後持續養膚彈潤，實現日無瑕、夜豐潤，難怪熟齡貴婦名媛們一用過都讚不絕口。

▲小三妝容 。（圖／翻攝自IG、DR）

▲雅詩蘭黛白金級光燦逆齡精萃粉霜 ，NT$5,000。（圖／雅詩蘭黛）

原生美肌微滴水粉底是CHANEL香奈兒首款以極致濃縮微滴色素粒子所打造的全效底妝產品，一瓶就能擁有原生裸妝感、同時又能修飾肌膚瑕疵，蘊含保濕配方、清透質地，上臉不會有尷尬的卡紋狀況發生，宛如第二層肌膚般服貼，且持妝力甚至高達12小時之久，讓你整天在外都維持自信水感妝效！

▲小三妝容 。（圖／翻攝自IG、DR）

▲CHANEL香奈兒原生美肌微滴水粉底 ，NT$2,550。（圖／CHANEL香奈兒）

2：溫柔淡雅自然系眼妝

宋昰昀一個眼神就能迷暈所有男性，眼妝也是小心機之一！宋昰昀眼妝強調乾淨、渾然天成的自然美，因此她會用大地色眼影畫出淡到幾乎看不出的眼影，並用眼線筆將睫毛根部填滿，畫出自然放大雙眼的內眼線。建議女孩們日常可以再用一點珠光畫在臥蠶處，最後用睫毛膏輕輕刷出根根分明的睫毛，就會顯得楚楚可憐，眼神柔和卻狂放電。

▲小三妝容 。（圖／翻攝自IG、DR）

▲宋昰昀一個眼神就能迷暈所有男性。（圖／IG@dadomi__、@tvn_drama）

編輯推薦

CLINIQUE倩碧終於在熱烈敲碗下帶來眼部彩妝品啦！全新「粉持妝雙頭眼影筆」雙色設計對新手超友好，一筆就能打造亮眼妝容，外出也方便快速。且眼影筆奶油質地好暈染，防水抗汗12小時持久定妝，是一款市場唯一皮膚科和眼科醫師共同監製的眼影筆，敏感眼／隱眼族能放心使用，七種配色都屬於自然好搭的大地色系。

▲小三妝容 。（圖／翻攝自IG、DR）

▲CLINIQUE倩碧粉持妝雙頭眼影筆，NT$1,300。（圖／CLINIQUE倩碧）

韓國潮流開架彩妝品牌ETUDE 2024年推出新年限定款「Replay Collection」，復刻ETUDE過去熱銷經典色，打造「玩轉色彩眼影盤」！柔霧感的細粉及精緻的細閃亮片質地，創造不同層次的眼妝，無論是清新淡雅還是時尚深邃的眼妝都能輕鬆打造，彩盤更能作為腮紅或打亮使用，一盤多用。編輯首推中性冷棕色調「#獨領風騷」，帶有獨特風格的色彩，凸顯妳的深邃時尚魅力。

▲小三妝容 。（圖／翻攝自IG、DR）

▲ETUDE Reply Collection玩轉色彩眼影盤 #獨領風騷，NT$490。（圖／ETUDE）

2024年彩妝吹起「Quiet Beauty」風潮，整體妝容都大走精緻的自然隨興風格，就像宋昰昀在《和我老公結婚吧》的眼妝！THREE魅光漫采綻色膏便主打適合眼、頰、唇、眉多效使用，微霧的低飽和度色彩讓妝容保有沉靜的高質感，只需用指腹輕輕點壓就很顯色，不論是單色Onetone或多色Mixed混搭出和諧妝感。

▲小三妝容 。（圖／翻攝自IG、DR）

▲THREE魅光漫采綻色膏，NT$1,100。（圖／THREE）

油眼皮或容易分泌淚液的女孩一定要鎖定嬌蘭NOIR G極綻色持久抗暈眼線液筆！添加天然木炭的創新配方，可打造濃黑柔霧的眼妝，為雙眼添加鮮明有型的眼線。此外，超精準筆尖設計，使用起來極易於描繪出線條乾淨的眼妝，持妝長達24小時，不論是畫外眼線還內眼線顯色度都很高，一次性填滿眼睫空隙。

▲小三妝容 。（圖／翻攝自IG、DR）

▲嬌蘭NOIR G極綻色持久抗暈眼線液筆，NT$1,100。（圖／嬌蘭）

3：修飾臉型、澎潤蘋果肌腮紅

腮紅是修飾臉型、澎潤蘋果肌的小心機，想要營造出少女的嬌羞氣質，腮紅的顏色可以學宋昰昀選擇比較淡的粉色或是蜜桃色，以畫圓打圈的方式上在蘋果肌的位置，或是搭配有細緻光澤的腮紅，減齡討喜又能馬上讓蘋果肌澎起來！另外，也能選擇帶有橘、棕色調的霧面腮紅，用斜角方式刷在顴骨位置處，就能產生自然的陰影效果，修飾臉型，在光線下也會顯得很柔和嫵媚，讓男生們對你心動不已！

▲小三妝容 。（圖／翻攝自IG、DR）

▲腮紅是澎潤蘋果肌的小心機。（圖／IG@tvn_drama、@hayoonsong1202）

編輯推薦

香奈兒彩妝創意工作室運用品牌5款經典符碼－獅子、彗星、山茶花、珍珠及鏈帶，打造精緻奢華「香奈兒訂製印記亮采盤」。搭配優雅實用的暖金色、珠光白及珊瑚色共3款色選，滿足不同膚色需求。加大版包裝容量且一盤多用，單色可作為打亮、眼影、臥蠶或腮紅使用，多盤混色能疊搭加乘光采。粉質細膩輕盈，完美服貼肌膚且不顯毛孔，為妝容增添渾然天成的通透珠光亮澤。

▲小三妝容 。（圖／翻攝自IG、DR）

▲CHANEL香奈兒訂製印記亮采盤，NT$3,100。（圖／CHANEL香奈兒）

倩碧經典暢銷「花漾腮紅」絕對名列腮紅空空賞前三名，編輯自己都用掉好幾顆了！花漾腮紅擁有獨特「慢火精緻烘焙技術」專利，使妝容持久顯色、長達10小時不脫妝，且粉質細緻不顯毛孔，自然顯色零飛粉，輕輕一抹即可打造自然仙氣光澤。櫃上最熱賣的兩個色號就是#15蘿蘭紫、#21芭蕾粉，盲買都不怕出錯，黃肌擦相當顯氣色。

▲小三妝容 。（圖／翻攝自IG、DR）

▲CLINIQUE倩碧花漾腮紅，NT$1,200。（圖／CLINIQUE倩碧）

Hermès這款Rose Hermès Silky Blush腮紅光是外包裝就讓人傾心不已！Rose Hermès瑰麗粉紅系列添增三款虹彩效果的新腮紅色調，新款Silky Blush腮紅散發一層薄紗般的珠光，凸顯出一抹淡淡的粉紅亮澤，色號#Rose Ambre略帶米色澤的絲滑粉色，相當優雅顯嫩，平時上班使用也很OK。此外，腮紅本身可以抽出並替換新的蕊芯，兼顧環保理念，豈有不收的理由？

▲小三妝容 。（圖／翻攝自IG、DR）

▲Hermès Rose Hermès Silky Blush腮紅 #Rose Ambre，NT$2,700。（圖／Hermès）

4：嘟嘟唇妝

讓人想大口啾下去的嘟嘟唇絕對是宋昰昀的王道，致命的吸引力讓人完全無法招架！在唇膏挑選上，建議選質地水潤的唇妝或是現正流行的有色護唇膏，視覺上就會有微微豐唇效果，輕輕用手指把唇峰的唇膏暈開，就能營造出微翹的嘟嘟唇感。建議使用與唇色相近的唇膏，畫出來的嘟唇效果會更好更自然。

▲小三妝容 。（圖／翻攝自IG、DR）

▲宋昰昀的水潤嘟嘟唇。（圖／IG@tvn_drama）

編輯推薦

全新嬌蘭「KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇油」除蘊含蜂蜜外，更有幫助撫平雙唇的蜂蠟、具保濕和豐盈功效的蜂王乳與可使雙唇柔軟賦活的玫瑰果油。其質地毫不黏膩，讓雙唇瞬間豐盈、閃耀琉璃光澤；波光蜜漾護唇油共推出甜蜜六色，可單獨使用為雙唇增添隱約的潤色效果和豐潤的光澤，或與法式之吻波光蜜漾護唇膏搭配使用，強化彩妝效果。

▲小三妝容 。（圖／翻攝自IG、DR）

▲嬌蘭KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇油，NT$2,700。（圖／嬌蘭）

ETUDE新年限定款「Replay Collection」中的水光唇筆也很熱賣！以柔美色澤輕鬆替雙唇增添豐盈感，瞬間打造韓系水潤嘟嘟唇。#櫻桃糖漿呈現暖色調的桃紅色，營造甜美可人的氛圍。#杏粉玫瑰中性偏冷的玫瑰色調，在活潑的妝容中增添了一絲知性成熟，於各種場合皆能展現優雅風格。#丁香粉紫於清新的紫色唇彩中加入細小閃片，更能呈現波光粼粼的唇妝感，讓人唇唇欲動，三款絕美唇彩使雙唇保持水嫩及豐盈，綻放迷人光澤。

▲小三妝容 。（圖／翻攝自IG、DR）

▲ETUDE水光唇筆，NT$390。（圖／ETUDE）

延伸閱讀

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