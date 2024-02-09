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2024韓妝趨勢「漫畫妝」！強調腮紅＆唇彩通透純欲　張員瑛也在畫

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文／美人圈

2024韓妝趨勢就是這種粉嫩純欲的「漫畫妝」！從張員瑛帶火的這種漫畫妝以大面積的粉嫩腮紅色調為主，弱化眼妝，反而強調腮紅及唇彩，顯得相當純欲減齡，非常顯嫩！這次一起看看韓女「漫畫妝」畫法教學，簡單畫出那種通透粉嫩感！

韓星都在畫無眼影重腮紅！減齡氛圍感

說到2024韓國妝容趨勢，絕對是張員瑛帶火的這款「漫畫妝」，弱化眼妝，將妝容重點放在腮紅及唇彩，大面積的粉嫩色調看起來相當純欲減齡、非常顯嫩，漫畫妝在眼妝上盡可能清淡、甚至捨棄眼影，僅用腮紅製造輪廓感即可，對新手來說也不需要複雜的眼妝技巧，相當簡單。

▲漫畫妝。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛帶火的「漫畫妝」。（圖／IG@for_everyoung10）

接著就一起看看韓國漫畫妝畫法教學，快跟著一起畫畫看吧！

2024韓國漫畫妝步驟

1：腮紅色畫出輪廓感

漫畫妝最重要的弱化眼妝，可以簡單用腮紅色取代眼影，起到深邃眼窩、畫出輪廓感的效果。用鬆散的暈染刷輕輕沾取腮紅色，輕輕上在眼窩部位及下眼瞼，可以加強雙眼皮折線或眼窩凹陷處，讓輪廓感更明顯。像是珊瑚色、裸膚色、偏粉的腮紅色調都很推薦，因為色調偏淡，會有種自然的粉嫩感，也不用擔心下手過重。

 ▲漫畫妝。（圖／翻攝自IG）

▲第一步簡單用腮紅色取代眼影即可。（圖／IG@peripera_official，下同）

放大雙眼技巧！陰影色加深臥蠶，縱向放大雙眼

因為沒有使用眼影，因此可以透過「加深臥蠶」在視覺上縱向放大雙眼，也可以讓眼妝層次更明顯！腮紅畫完輪廓後，以小號的眼影刷沾取淺色調的修容陰影色，輕輕畫在臥蠶下方，再稍微暈染一下、讓線條更自然，也可以在臥蠶前半段畫些肉粉色的腮紅或珠光色凸顯臥蠶。

▲漫畫妝。（圖／翻攝自IG）

2：畫出眼線&睫毛膏修飾眼型

雖然要最大限度弱化眼妝，但還是可以為眼妝增加些許細節。推薦使用深咖啡色的眼線、睫毛膏，先在睫毛根部畫出內眼線，填補睫毛空隙，接著刷上睫毛膏，可以用小夾子將睫毛末端輕輕夾在一起成束狀、畫出很有網感的「漫畫睫毛」，多了這一步可以讓眼睛更加有神！

▲漫畫妝。（圖／翻攝自IG）

3：大面積畫上腮紅

接著就是漫畫妝的重點：大面積畫上腮紅！將腮紅從眼下部位開始橫向大範圍刷上，可以往下延伸到面中、最低不要超過鼻翼，少量疊加並仔細暈染，接著用餘粉輕輕將腮紅延伸到鼻樑中段，多了這一步可以讓腮紅更加自然，而且在面中產生截斷感，不僅非常有氛圍感，還有飽滿臉型及縮短面中的效果。

▲漫畫妝。（圖／翻攝自IG）

4：疊加霧面高光修飾輪廓

想要更修飾臉型的話，也可以再疊加上些許珠光或高光，讓臉部輪廓感更鮮明。腮紅上方可以稍微上點霧面打亮，加強整個腮紅的層次之外，也可以修飾凹陷感、讓臉部更加飽滿膨潤，而且霧面高光其實不太顯毛孔，讓整體妝容增加那種清透水光的感覺，顯得更加純欲減齡。

▲漫畫妝。（圖／翻攝自IG）

5：選擇與腮紅色調一致的唇彩

最後就是唇彩，很重要的就是選擇與腮紅一致的色調，像是肉粉、嫩粉、珊瑚粉等都很推薦，這樣一致的色調可以讓整個漫畫妝更加和諧不突兀，也可以為腮紅起到延伸效果，整個妝容是那種粉粉嫩嫩、相當純欲，再透過面中的高光起到清透水光感，可以說是一款看似寡淡清透、其實暗藏許多細節的妝容。

▲漫畫妝。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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