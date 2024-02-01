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5種讓人緣越來越差的說話習慣　口才再好也要看

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▲工作,職場,開會。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有幾種說話習慣小心被人入社交黑名單還不自知。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

在現代社會中你不得不承認，不會「說話」的人是很不吃香的，或許我們口才不能好到，像企業家或是主持人一樣當成工作，但日常的社交應對還是要有點基本概念，以下5點就是會讓你成為句點王的負面說話習慣，最好改掉以免朋友愈來愈少。

說話太迎合對方
只要對方說什麼就只回「太棒了」、「這樣真好」、「你好厲害」這種詞語，或許聽頭1、2次對方會很開心，但長久互動下來，不但給人感覺缺乏說服力、不想說出心中真正想法的感覺之外，最主要是會讓人覺得無聊。

▲職場示意圖（圖／Pexels提供）

▲太迎合對方反讓人覺得反感。（圖／Pexels）

只會抱怨
生活中真的有很多令人不快的事，抱怨抒發一下其實對心理是有益處的，但從坐下那一刻到買單，全都在說負面情緒的內容，不但讓人覺得累翻，也隱約顯示你只會說些不好的訊息，長久下來慢慢沒人想聽。

說話過於平淡或太誇張
所謂平淡指的不是說話聲調，而是談論的內容都很無趣，若你覺得生活上沒什麼有趣的好分享，不如先聽別人說話，三不五時就插個一兩句話分享自己的看法；說話過於抑揚頓挫或是動作誇張的人，新鮮感也僅只前30分鐘，之後你只會讓人覺得很累。

朋友,友誼,聊天,談心。（圖／pixabay）

▲說話內容太平淡也叫人無法接話。（圖／Pexels）

毫無重點
若內容只是報告工作瑣碎的大小事，相信沒人受得了，在一段話說出口前要先了解「自己主要想表達什麼」，把前因後果全說出來、雜亂無章又瑣碎，甚至沒有結尾，對方根本搞不清楚這些話的用意，只能用句點回答。

一講再講相同的內容
其實這習慣很多人都會犯，只是很難自覺，若你意識會有人提醒，到現在說的這些對方已經聽過2遍了，你必須鼓勵自己再去累積更多生活體驗，旅行、上課等其他事，開啟新的話題，不要總在舊事上打轉。

▲職場示意圖（圖／Pexels提供）

▲相同內容一說再說也讓人覺得崩潰。（圖／Pexels）

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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