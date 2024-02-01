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龍年將至！命理老師點名「3個生肖」好運臨門

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▲▼命理老師點名龍年「3生肖」好運臨門 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲命理師點名3生肖龍年走大運。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

農曆春節倒數計時，命理老師李玉珮分享，國曆2024年2月4日後進入立春，正式進入龍年，她點名吉星高照的3個生肖可趁勢把握讓今年度的好運，若今年屬於較有動盪的生肖，凡事當然諸多謹慎小心。

#2024年【馬、猴、豬】好運臨門

▲▼命理老師點名龍年「3生肖」好運臨門 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

馬：整體運勢為充滿挑戰的一年，因此工作上的表現突出，但要把握多做少說的原則，先在工作上保持一點自己能力的神祕感，用最後的結果來展現自己的亮眼成績，切勿因自己表現好而想干預他人，造成別人覺得不舒服，反而保留一點空間會人感到驚艷。

：今年有吉星庇佑，常理上偶而有幾個月的運勢較不好，但因為吉星能受到別人的幫助而得到化解，事業、錢財都屬於有勞有獲，整體上發展的項目也都風調雨順。

：紫微星臨門因此做事起來格外感到得心應手，要注意職場上的爾虞我詐，也因為貴人運，無形中讓你平安渡過小災小難，不管運氣有多好，還是要懂得謙恭，讓小人無機可趁。

#2024年【牛、羊、狗】運勢差強人意

▲▼命理老師點名龍年「3生肖」好運臨門 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

牛：今年為破太歲，破有破壞、破敗之意，工作上做事容易動輒得咎，無論做的好壞與否總容易招來是非口舌，但也不需要灰心，雖然運程不那麼好，可趁此刻多加沉澱思考如何增進自我，今年的充電正是為了來年的準備；感情容易有爛桃花，因此要保持清醒、勇於拒絕，減少桃花所帶來的危機。

羊：今年為刑太歲，刑就是刑法的意思，代表今年的是非會增加，有可能同事、家人、戀人等，做事起來特別吃力不討好，尤其當局者迷，僅看到片面而非全面，小心被自己的固執所害，特別提醒勿剛愎自用，要多多的察納雅言，才不會讓自己身心俱疲。

狗：今年為沖太歲，這一年破財不斷，容易有許多不在自己的預期內的花費產生，讓錢財陷入困境，因此有投資的朋友要特別小心，避免血本無歸，事業運則是驛馬星動，可能會增多外派的項目，工作不一定不好，反而是因心理先排斥而厭惡，拒絕掉一些不錯的機會。

關鍵字：

生肖, 命理老師, 好運臨門, 農曆, 龍年

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