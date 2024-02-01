吃雞佛能壯陽？營養師：吃多注意心肌梗塞、代謝後效果不大

▲冬季吃補勿過量。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

冬天吃補，不少人會吃雞佛，聽說可以壯陽補身，營養師高敏敏直言，雞佛雖富含蛋白質，更多的是膽固醇，因此適當攝取就好，同時她也補充，吃雞佛和增強性功能並無直接關聯性。

營養師高敏敏解釋，雞佛富含蛋白質，可以幫助強健肌肉，但對於增強性功能無直肌關聯性，但需要注意的是雞佛膽固醇偏高，可能還沒有壯陽，膽固醇已經過量，建議血膽固醇偏高、心血管病史、肥胖、脂肪肝者要注意！

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

既然吃雞佛對於壯陽無直接關聯，營養師高敏敏建議，補充下列營養素，有助增加性功能：

#硒

營養師高敏敏分享，精蟲尾巴的成分之一是硒離子，如果缺乏硒離子，精子就不會是正常的蝌蚪形狀，會呈現彎曲或折半的樣子，這樣一來就會降低精蟲活動力。

#鋅

男性的精子中含有鋅，缺鋅會使精子數量減少，導致性慾減退或是性功能障礙。

#維生素B群

B群可以提升精神，幫助代謝及能量轉換，建議每樣食物都適量即可，才能達到真正的營養均衡。

#精胺酸

精胺酸就是胺基酸的一種，身體沒辦法製造，只能透過飲食來補充，它其實是一氧化氮的前驅物，可以幫助血管擴張，一般的優質蛋白質，像是雞肉、牛肉、蛋、海鮮等食物都可以吃得到。

▲蛤蜊是含鋅量最高的海鮮。（圖／Unsplash）