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2024早春水光唇當道！嬌蘭小冰塊美唇油、海洋拉娜唇萃為雙唇上光

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▲▼水光唇盤點。（圖／品牌提供）

▲2024早春水光唇正當道。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

擁有一雙嬌嫩欲滴的雙唇好誘人，嬌蘭推出波光蜜漾護唇油，為你的美唇上光，而海洋拉娜修護唇萃則是打造全新4色，提供給消費者更多的選擇。

▲▼水光唇盤點。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 KISSKISS 法式之吻 波光蜜漾護唇油，1,450元。

護唇油除蘊含蜂蜜外，更有幫助撫平雙唇的蜂蠟、具保濕和豐盈功效的蜂王乳與可使使雙唇柔軟賦活的玫瑰果油，護膚基底中添加了少許可隨雙唇的pH值產生反應的伊紅，可瞬間恢復雙唇的自然色彩。全新透明小巧護唇油外殼，。刷頭採用極其柔軟的三葉狀刷毛，釋放的唇油量適中，輕輕一抹即使得雙唇閃耀晶亮光澤。

▲▼水光唇盤點。（圖／品牌提供） 

▲海洋拉娜 修護唇萃，7ml，4,900元。

海洋拉娜的修護唇萃自上市起便擁有超高回購率，以其滋潤質地和精緻質感擄獲消費者的心， 具有抗老功效的潤澤修護唇萃，潤澤唇部的同時啟動抗老，為雙唇注入滿滿能量，更能偕同膠原蛋白作用，締造豐盈飽滿的雙唇。


▲▼水光唇盤點。（圖／品牌提供）

 ▲CHIC CHOC 撩心口紅，780元。

採用植物由來的天然固酯，隨唇溫融化如蜜般的質地能溫柔的呵護雙唇，具有高服貼及絲柔霧光的折射效果，透出柔和飽和色澤及光感。

▲▼水光唇盤點。（圖／品牌提供）

▲OPERA 渲漾水色唇膏N，380元。

OPERA以「璨光の心」為主題，延伸星塵佈滿夜空，映照漫漫長夜的概念，為冬季專屬的清冷色彩堆砌多層次冷燦微光，推出神祕動人的「#121夜幕紅」與淡雅溫柔的「#122星輝粉」兩支限定色。

關鍵字：

美唇, j水光, 唇油, 唇萃, 唇膏

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