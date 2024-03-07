2024掀「減脂」熱潮！新型態體重管理　由內向外找回健康與自信

▲春節元宵大吃大喝變胖先免驚，找醫師開啟2024「減脂」趨勢對話，透過合法減重藥物與體雕儀器，輕鬆找回健康與自信。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／採訪報導

農曆春節、元宵節多吃少動，體重直直升，腰間、大腿肉肉也多了一圈！根據國健署統計，約4成民眾過年平均胖2公斤左右〔註1〕，想要找回健康與自信，專業科學的減重觀念不可少。

▲許多人年後腰間、大腿肉肉多了一圈。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

「以往大家在意的是體重機上的數字，但現在我們更在意的是減少體脂肪。」減重專科醫師柯品瑄指出，體脂主要分成皮下脂肪和內臟脂肪兩種，內臟脂肪相較於皮下脂肪更難減，但它與一些常見的癌症，或慢性疾病如三高、心血管疾病等息息相關，「所以減重的時候，如果可以的話，我們就優先從內臟脂肪減重著手，這樣才可進一步地改善我們身體的健康狀態。」

▲減重專科醫師柯品瑄指出，新型態體重管理趨勢強調「減脂」。

新型態體重管理趨勢強調「減脂」，除了常見的皮下脂肪，消除內臟脂肪也很重要，一來可以降低疾病風險；二來配合適當療程，由內向外改善體態更有感。柯品瑄醫師進一步說明，目前主要分成兩種方式：1. 透過合法減重藥物，如口服的排油藥，或是一天一次的腸泌素針劑，可以幫助患者減少熱量攝取、降低對食物的渴望，可以幫助減少內臟脂肪，進而達到全身性減脂功效；2. 再進一步針對局部特定區域的雕塑，搭配體雕儀器去除皮下脂肪，打造線條、達到理想體態。

▲▼體脂主要分成皮下脂肪和內臟脂肪兩種，內臟脂肪相較於皮下脂肪更難減。

然而快速減重也可能導致臉部脂肪流失，皮膚無法及時適應體重變化，失去彈性而出現皺紋、皮膚鬆弛，甚至輪廓凹陷等問題，建議可主動尋求皮膚科醫師的幫助。皮膚專科陳建名醫師對此表示，針對面部淺皮層的部分，可以使用非侵入性的電波、音波以及微針電波這一類的熱能性產品，刺激真皮層之上的膠原蛋白增生，促進皮膚收緊，改善輕度皮膚下垂和提升面部輪廓。或是選擇使用玻尿酸或膠原蛋白增生劑等填充物，快速地補充皮膚下流失的體積，恢復面部輪廓和飽滿感。

▲▼皮膚專科醫師陳建名提醒，快速減重可能導致臉部脂肪流失。

另外，減重時也應攝取足夠的蛋白質、維生素C和E，有助皮膚修復；配合重訓加有氧，更能提升整體代謝及免疫力。春節大吃大喝變胖先免驚，找醫師開啟2024「減脂」趨勢對話，透過合法減重藥物與體雕儀器，打造健康緊實體態，自然能重拾自信心。

ET快訊

〔註1〕2014年衛生署國民健康局「國人於春節期間體重控制調查」https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=1131&pid=2215