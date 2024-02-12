12星座「吵架王排行」Top 4！處女細節式翻舊帳、牡羊不管場合都開戰

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@tvn_drama

人與人相處間，就算感情再好，難免都會有意見不同的時候，一個不小心溝通就會變成爭吵，但有些人一吵起架來「戰鬥力」就超強，絕對會把你氣到內傷。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就列出12星座中堪稱「吵架王」的4大星座，有的是氣勢超強猶如戰神，甚至會翻桌，也有的是很會吵細節、翻舊帳，不疾不徐就能講到讓你失去理智，下次遇到他們先閃開再說！

＃牡羊座：「戰神式」吵架王



擁有戰神特質的牡羊，是讓人無法忽略的「超派」吵架王之一，但一般人跟牡羊座吵架會很傷心，因為他們吵起架來會各種口不擇言、見縫插針，只要你給他一定縫隙，他們馬上就進攻，戳你的痛處等等，算是非常厲害的狠角色。而且他們是不吐不快的類型，想吵架時他們是不會管場合的，想吵就吵，而且他們還會覺得自己是路見不平的男俠、女俠，有問題一定要說！

但其實有時候牡羊吵架的口才也不怎麼好，可能只會一直「怎樣、怎樣」、「你來啊！來啊」等挑釁式的吵架法，而且他們是戰神，怎麼可以輸？口才不好那就用肢體來表示，所以可能就會開始摔東西、推椅子了，這都代表他們口才不怎麼好又不想輸的意思。

＃處女座：「細節式」吵架王



處女座是分析事情的高手，而且他們通常很理性，所以就算是吵架，看起來也是理性分析，是會不疾不徐地把你氣死的吵架王。但會跟你吵起來還算給面子，不然他們會冷處理，直接漠視你，這才是他們心目中最高級的吵架，所以還會找你吵架代表還有救。

而且處女座是屬於會搜集各種罪證的人，也就是翻舊帳，之後就開始興師問罪，把你講成罪大惡極。而且他們的吵架會正中紅心，不像有些人會越吵越偏，但處女座絕不會，他們永遠都繞著主題走，如果你們是理念不同，屬於辯論高手的處女座，有心辯論時就會辯到說服你為止。基本上可以這麼說，不管是風象、土象還是水象，每個跟處女座吵架過的星座，最後都會失去理智。

＃雙子座：「胡言亂語式」吵架王



雙子座天生能言善道，平常他們就可以用各種道理疏通你們之間，但如果搞到要吵架，那就是沒邏輯了，既然你沒邏輯，他也不用有邏輯，所以吵架的時候，有邏輯、沒邏輯通通都會拿出來講，因為他們吵架的目的只有一個，那就是「我要翻桌了，而且我要贏」。

正因為他們想要贏，也就不想要跟你來邏輯這套，所以你說東他就說西，你要往正的說，他就要故意說反的，把白的講成黑的，氣死你最好。而且跟雙子座吵架，不要看他不管邏輯，那是因為他的主要目的還有一個，就是繞來繞去、讓你被他牽著鼻子走。跟雙子座吵架時說出來的話要很小心，他們正愁沒素材，所以你只要講錯一句話，他們就可以馬上抓住這個重點，繼續跟你玩下去。

＃天蠍座：「要死一起死式」吵架王



天蠍座是那種不發則已、一發就要發個徹底的人，如果要吵架的話，他們是抱著必死的決心來的，不是你死就是我死，所以天蠍座吵起架來可以說就是瘋子。對他們來說，吵架也要吵得有意義，就是讓你知道你有多糟糕，讓你知道他們有多委屈，所以他們會有頭有尾的把一些事情串起來，然後一口氣發洩。但老實說，發洩的過程會沒什麼邏輯，因為他們發洩到第一件事時，會忽然連結到第二件事，他們是屬於會越吵越遠的那一種。

不過，還沒有發瘋的天蠍座，如果他們起了一個吵架的頭，其實是想跟你溝通，所以不要等到他們發瘋，在他們還可以忍受、還有理智的階段，他們是能夠被說服的，只要你能講出道理，如果你的道理是贏過天蠍的，或是點出了天蠍的盲點，他們就會瞬間冷靜下來。