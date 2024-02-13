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脫單成功！「拜月老祈求正緣」三步驟　加碼招桃花必備小物

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實習記者施至真／綜合報導

農曆新年後，情人節隨之到來，也有不少單身的朋友抓準時機，先到月老廟求籤、求姻緣，今天除了告訴你善男信女該如何祈求正緣外，還加碼整理了招桃花小物，包括Pinkoi與台北霞海城隍廟跨界合作的祈願商品、鹿港天后宮的祈願手鍊，以及情人節最佳禮物推薦！

▲拜月老。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

▲拜月老注意事項先謹記。（示意圖／翻攝IG@tvn_drama，下同）

＃事前準備

拜月老時，為了和月老表達自己的心意，許多人會準備供品祭拜，除了鮮花、鮮果之外，據說月老喜歡吃甜食，也因此不少信眾會準備甜點、餅乾及糖果；另外，建議先詢問廟方，是否需要提前購買金紙、供品，還是廟方有提供可購買的參拜用品。

＃依循廟宇參拜順序及求籤

拜月老前，需要先參拜天公及廟宇主神，並在參拜時先自我介紹，以示禮貌並祈求平安順利。而依序參拜眾神後，輪到參拜月老時，同樣需要自我介紹，倒要更加詳細說出姓名、出生日期、住家地址，最重要的是心中理想型的條件，需要具體說明。

▲拜月老。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

參拜完眾神後須回到天公爐，將線香插入天公爐，若已拿到紅線，則可將紅線順時針繞天公爐3圈，即完成過爐祈福。拜完月老後，也可到月老前擲筊求籤，並向廟方人員詢問解籤。

＃求得姻緣後還願

在求得好姻緣後，千萬不要忘了回到月老廟還願，同樣需要準備鮮花、鮮果或甜品祭拜；若和另一半論及婚嫁，也別忘了準備喜糖、喜餅供奉月老，感謝月老的幫助而喜得良緣。

招桃花小物

1. 祈願籤詩輕巧袋 等心上人-蜜香紅茶

參拜月老需要準備甜品，這款與霞海城隍廟聯名的「等心上人-蜜香紅茶」，不僅包裝上寫著祈願籤詩，香甜卻不膩口的茶香，也能讓人隨時感受甜蜜及幸福滋味。

▲拜月老。（圖／pinkoi提供）

▲霞海城隍廟聯名「等心上人-蜜香紅茶」甜蜜好喝。（圖／Pinkoi提供，下同）

2.良緣磁扣套

好不容易求來紅線，卻不知道該收在哪裡怎麼辦？將求來的紅線放到「良緣磁扣套」裡，每天都能貼身帶在身上，絕對能加速找到正緣的時間！

▲拜月老。（圖／pinkoi提供）

3.月下老人擴香石

承載著月下老人的神秘力量及愛的祝福，絕對能為你在的空間帶來甜蜜香氣與好姻緣！月下老人擴香石使用水庫淤泥打造而成，超Q的月老外型，手拿寫著「戀」字的金色愛心，也別具意義。

▲拜月老。（圖／pinkoi提供）

4.月老牽線結緣粉晶美顏滾輪＆刮痧片禮盒組

在等待正緣的同時，也別忘了將自己保持在最佳狀態，這組「愛蕊友肌粉晶美顏禮盒組」彷彿蘊含著月老牽線加持的神奇力量，嫩粉色的粉晶美顏滾輪和刮痧片，不只能療癒紓壓，也為妳打造光彩透亮的肌膚，讓愛情自然隨之而來。

▲拜月老。（圖／pinkoi提供）

5.祈願｜談戀愛・純銀手鍊

Vacanza假期飾品超人氣的祈願手鍊，也能祈願天賜良緣啦！承襲著台灣傳統紅線文化精神，搭上耀眼單鑽鋯石，簡單卻不簡單，巧妙為傳統文化增添時尚色彩。

▲拜月老。（圖／pinkoi提供）

▲談戀愛・純銀手鍊祈願好事發生。（圖／翻攝vacanza官網）

6.小飾品表示心意

正在追求對方，以及不知道該送什麼給另一半，不妨考慮這條超可愛的麻花愛心手鍊！素雅的細鍊，搭上韓國麻花打結愛心餅乾的小綴飾，一眼就能爆擊少女心，一次滿足金色控和銀色控。

關鍵字：

招桃花小物, 霞海城隍廟, 拜月老, pinkoi, 情人節

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