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風・Luxury／龍年錶竟有卡哇伊版！　小龍女戲時標好俏皮

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▲▼龍年錶 。（圖／公關照）

▲Franck Muller限量500只的Cintrée Curvex金田涼子龍年限量版腕錶，428,000元。（圖／Franck Muller提供）

記者陳雅韻／台北報導

龍在中國傳統文化中，是能力超凡的神獸，亦是力量、勇氣、高貴、成功的象徵，也有富貴吉祥之意，備受華人喜愛，因此迎接即將來臨的龍年，不僅固定推出生肖系列的腕錶品牌精心打造龍年錶，不少品牌也加入陣容創作，《ET FASHION》在「風・Luxury」單元分兩篇章呈現精彩龍年錶，本篇探討與當代藝術家合作、融入剪紙概念與彩繪等藝術龍錶，下周將完整揭露運用金雕工藝展現栩栩如生的貴氣龍錶。

藝術龍錶
在眾多具象且霸氣的龍錶之中，Franck Muller與日本藝術家金田涼子合作設計的亞洲限定限量500只Cintrée Curvex金田涼子龍年限量版腕錶，無疑是最卡哇伊也最令人驚喜的一款，這位擅長動漫風格的藝術家，將龍化身為可愛小女孩，與每一個數字時標俏皮互動，龍女頭髮的藍色調凸顯龍為降雨使者的身分，整只錶以綠松石色為主色調，洋溢青春活力。

▲▼龍年錶 。（圖／公關照）

▲HUBLOT融入剪紙藝術的Spirit of Big Bang鈦金腕錶龍年款限量88只，916,000元。（圖／HUBLOT提供）

HUBLOT則從剪紙藝術獲得啟發。推出限量88只的Spirit of Big Bang鈦金腕錶龍年限量款，以象徵古代帝王色的紫色調，巧妙結合指針、輪系及螺絲進行層疊設計，形塑威風凜凜的龍首3D立體輪廓，龍身則延伸至錶帶，且是品牌首次採用鑲嵌手法製作橡膠錶帶，每片龍鱗均經過染色和納米硫化工序處理，再手工與錶帶進行無縫融合，每條錶帶均需耗費超過8小時完成。

▲▼龍年錶 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross推出首款生肖錶BR 05 Artline Dragon，限量99只，271,000元。（圖／Bell & Ross）

而首度推出生肖錶的Bell & Ross，將刺青文化帶入設計中，推出整只錶布滿日、月、燕子及動植物等象徵大自然元素與霸氣龍圖案的BR 05 Artline Dragon龍年限量腕錶，藉由鐳射雕刻讓整只錶展現強烈的藝術感，當中錶鍊製作尤其困難，每一個鍊節經過刻蝕後才組裝，因此組裝技術必須極為精準才能讓圖案一氣呵成。

▲▼龍年錶 。（圖／公關照）

▲伯爵Altiplano系列龍年限定18K白金限定超薄工藝鑽石腕錶，限量38只。（圖／伯爵提供）

彩繪龍錶
彩繪錶是不少收藏家傾心的工藝錶款，每年推出生肖錶的伯爵（PIAGET），沿襲自2006年與琺瑯彩繪大師Anita Porchet合作的傳統，再度由她設計限量38只的Altiplano龍年錶，透過掐絲琺瑯工藝以及其標誌性的光影與透明交疊效果，於白色和灰色珍珠母貝雲朵映襯下描繪目光炯炯有神的藍色祥龍。

▲▼龍年錶 。（圖／公關照）▲▼龍年錶 。（圖／公關照）

▲積家Reverso Tribute Enamel「Dragon」翻轉系列琺瑯龍年紀念腕錶為訂製款，3,630,000元。（圖／積家提供）

積家（Jaeger-LeCoultre）則動員珍稀工藝工作坊（Métiers Rares™ Workshop）琺瑯大師和雕刻大師，共同創作Reverso Tribute Enamel 「Dragon」翻轉系列琺瑯龍年紀念腕錶，翻轉錶殼即可見鐫刻於玫瑰金錶殼的金色祥龍，彷彿從亮黑色的大明火琺瑯背景中一躍而出，龍身鱗甲等細節以黑色鍍銠勾勒輪廓，姿態靈動，雕刻大師運用名為「模雕」（Modelled Engraving）的技法，成功挑戰在大明火琺瑯塗層上雕刻而不損壞原有塗層。

▲▼龍年錶 。（圖／公關照）

▲蕭邦L.U.C XP系列龍年蒔繪腕錶限量88只，1,004,000元。（圖／蕭邦提供）

蕭邦（Chopard）L.U.C XP系列龍年蒔繪腕錶則為品牌十二生肖錶一周期畫下完美句號，是蕭邦自2013年以來第12款生肖錶，再度與日本百年歷史的山田平安堂工坊合作，由漆藝大師小泉三教繪製戲球的金龍，在漆層之間灑入金箔更顯貴氣，蕭邦有計畫推出木質禮盒腕錶套裝，讓藏家有機會一次收集全套十二生肖腕錶。

關鍵字：

風Luxury, 龍年錶, Franck Muller, HUBLOT, Chopard, 蕭邦, PIAGET, 伯爵, Jaeger-LeCoultre, 積家

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