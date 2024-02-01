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減重卡關？營養師傳授「211餐盤法」、甩肉事半功倍！

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▲▼營養師教211餐盤法。（圖／Unsplash）

▲211餐盤法學起來，營養均衡又能控制體重。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導　

擔心過年熱量超標？最近斷食法減重卡關？如果你也有以上困擾，營養師高敏敏建議試試「211餐盤法」，直接將午餐和晚餐改成211餐盤，讓你減重事半功倍。

#減醣211餐盤

什麼是211餐盤法呢？營養師高敏敏解釋，依照人體「均衡飲食」必備的營養量，藉由餐盤比例（分成4等份，2份菜＋1份蛋白質＋1份澱粉）的限制來控制每餐的營養攝取量，減少不必要的熱量攝入。

▲▼營養師教211餐盤法。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#211餐盤擺放法

蔬菜類：2等份的比例 各色蔬菜/菇類藻類皆可

蛋白質：餐盤剩下的1等份 優先選擇植物性蛋白質

碳水化合物：餐盤剩下的1等份 非精緻>精緻澱粉

除了擺盤之外 進食順序也是關鍵

#正確飲食順序

1.蛋白質（包含油脂）：增加飽足感、平穩血糖、幫助消化、分解油脂

2.蔬菜類：幫助身體淨化 加強飽足感

3.碳水化合物：膳食纖維、果寡糖 維持腸道順暢

如果「211餐盤」吃不飽怎麼辦？高敏敏建議可以在餐間吃水果，份量建議一拳頭或是碗8分滿，優先選擇低GI水果，或是早晚可各個一杯鮮奶或是優格、優酪乳，或是吃一小匙堅果種子，挑原味的更健康。
而除了以上，水分的補充也很重要，記得要多喝水幫助代謝，有時候覺得餓是因為口渴了，高敏敏也重申，控制飲食的方式很多種，但重點只有一個就是：「不要比誰瘦得快，而是瘦得久」。

關鍵字：

211餐盤, 減重, 營養師

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