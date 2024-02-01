Lisa行動駁斥被寶格麗封殺傳言　開心秀第二款聯名錶

▲Lisa身穿LV帥氣黑夾克搭CELINE牛仔褲現身美國邁阿密，出席LVMH Watch Week鐘錶周。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK中IG粉絲人數最多的泰籍成員Lisa，才剛結束在巴黎的慈善活動行程，已轉往美國邁阿密出席LVMH Watch Week鐘錶周，欣賞代言品牌寶格麗（BULGARI）新錶，她開心戴上與品牌第二度聯名的腕錶宣傳，以實際行動駁斥因去年在巴黎演出瘋馬秀遭寶格麗封殺的傳言。





▲Lisa於寶格麗宣傳照中佩戴與寶格麗第二度合作錶款。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa現身LVMH Watch Week鐘錶周，再度展現強大的時尚資源，全身上下行頭都出自LVMH集團品牌，包括身上要價超過12萬元的LV（Louis Vuitton，路易威登）帥氣黑夾克、CELINE牛仔褲，以及她與寶格麗第二款聯名錶，輕鬆的裝扮依然很時髦。





▲Lisa與寶格麗二度聯名錶款。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

寶格麗去年首度推出Lisa參與設計的聯名限量錶，成為Lisa日常最愛戴的錶款，也吸引粉絲收藏迅速售罄，今年雙方再度聯名，同樣以Lisa最愛的花朵--象徵瑞士阿爾卑斯山高山之星的雪絨花為主題設計，在錶背裝飾花朵圖案，面盤則以灰與白色調珍珠母貝拼出馬賽克效果圖案，點綴鑽石時標吸睛，玫瑰金錶圈則銘刻標誌性的BVLGARI BVLGARI字樣，錶徑33毫米款限量1100只，小尺寸的23毫米款式限量400只，台灣未引進。

