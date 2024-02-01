fb ig video ETtoday search mobile

Lisa行動駁斥被寶格麗封殺傳言　開心秀第二款聯名錶

>

▲▼ Lisa寶格麗 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa身穿LV帥氣黑夾克搭CELINE牛仔褲現身美國邁阿密，出席LVMH Watch Week鐘錶周。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK中IG粉絲人數最多的泰籍成員Lisa，才剛結束在巴黎的慈善活動行程，已轉往美國邁阿密出席LVMH Watch Week鐘錶周，欣賞代言品牌寶格麗（BULGARI）新錶，她開心戴上與品牌第二度聯名的腕錶宣傳，以實際行動駁斥因去年在巴黎演出瘋馬秀遭寶格麗封殺的傳言。

▲▼ Lisa寶格麗 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa於寶格麗宣傳照中佩戴與寶格麗第二度合作錶款。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa現身LVMH Watch Week鐘錶周，再度展現強大的時尚資源，全身上下行頭都出自LVMH集團品牌，包括身上要價超過12萬元的LV（Louis Vuitton，路易威登）帥氣黑夾克、CELINE牛仔褲，以及她與寶格麗第二款聯名錶，輕鬆的裝扮依然很時髦。

▲▼ Lisa寶格麗 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa與寶格麗二度聯名錶款。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

寶格麗去年首度推出Lisa參與設計的聯名限量錶，成為Lisa日常最愛戴的錶款，也吸引粉絲收藏迅速售罄，今年雙方再度聯名，同樣以Lisa最愛的花朵--象徵瑞士阿爾卑斯山高山之星的雪絨花為主題設計，在錶背裝飾花朵圖案，面盤則以灰與白色調珍珠母貝拼出馬賽克效果圖案，點綴鑽石時標吸睛，玫瑰金錶圈則銘刻標誌性的BVLGARI BVLGARI字樣，錶徑33毫米款限量1100只，小尺寸的23毫米款式限量400只，台灣未引進。

►ZENITH 70年代全日曆月相錶回歸　史上最華麗運動錶曝光

►風・Luxury／龍年錶竟有卡哇伊版！　小龍女戲時標好俏皮

關鍵字：

Lisa, BLACKPINK, CELINE, 寶格麗, LV

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

風・Luxury／龍年錶竟有卡哇伊版！　小龍女戲時標好俏皮

風・Luxury／龍年錶竟有卡哇伊版！　小龍女戲時標好俏皮

ZENITH 70年代全日曆月相錶回歸　史上最華麗運動錶曝光

ZENITH 70年代全日曆月相錶回歸　史上最華麗運動錶曝光

無印良品最新「行李箱」上架就瘋搶！　加碼5大人氣品牌新年帶著走

無印良品最新「行李箱」上架就瘋搶！　加碼5大人氣品牌新年帶著走

龍年將至！命理老師點名「3個生肖」好運臨門 你是一個容易心軟的人嗎？超準心測爆紅 最會守財星座Top 3！第一名務實肯努力這輩子不怕沒錢花 5種讓人緣越來越差的說話習慣　口才再好也要看 吃雞佛能壯陽？營養師：吃多注意心肌梗塞、代謝後效果不大 ZENITH 70年代全日曆月相錶回歸　史上最華麗運動錶曝光 張員瑛低溫辣露纖細筷子腿　連長筒靴都鬆出一大截

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面