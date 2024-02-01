張韶涵清新裝扮全是一線名牌　436萬AP彩虹錶閃爆

▲張韶涵穿香奈兒衣配AP皇家橡樹雙金鏤空雙擺輪錶。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）

記者陳雅韻／台北報導

歌手張韶涵多年前為錢和媽媽鬧翻，更被父母聯手控訴棄養、抹黑她吸毒，家醜浮上檯面一度重創她的形象，但近年來她將工作重心轉往大陸，再度站上顛峰，商演接不停。近日她分享一月拍的生活照，沒有濃妝、舞台服裝，依然清麗動人，且細看行頭都不簡單，手腕上的彩虹錶是要價約436萬元的AP（Audemars Piguet，愛彼）名錶。



▲錶圈鑲嵌彩虹色調寶石的AP皇家橡樹雙金鏤空雙擺輪錶，約43,600,000元。（圖／AP提供）

張韶涵穿著香奈兒（CHANEL）無袖白色針織衫配短褲，露出白皙美腿吸睛外，她所戴的AP錶也相當高調，為AP Royal Oak皇家橡樹雙金鏤空雙擺輪錶，18K玫瑰金錶殼與鍊帶經過特殊霜金處理閃耀著迷人光澤，錶圈則鑲嵌如彩虹般漸變色排列的32顆長方形切割七彩寶石，甜美又有個性，面盤採鏤空設計，正反面都能欣賞品牌專利雙擺輪機制。



▲張韶涵戴勞力士Oyster Perpetual Explorer II腕錶蠔式鋼款。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）

纖瘦的張韶涵偏愛中性大錶，除了收藏AP著名的皇家橡樹錶，也擁有不少勞力士錶，曾曝光品牌專為探險家設計的「探二」Oyster Perpetual Explorer II腕錶蠔式鋼款，Explorer II配備日曆顯示、橙色24小時指針及24小時刻度固定外圈，讓佩戴者能輕鬆辨別晝夜。

