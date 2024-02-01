fb ig video ETtoday search mobile

張韶涵清新裝扮全是一線名牌　436萬AP彩虹錶閃爆

>

▲▼ 張韶涵 。（圖／翻攝IG）

▲張韶涵穿香奈兒衣配AP皇家橡樹雙金鏤空雙擺輪錶。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）

記者陳雅韻／台北報導

歌手張韶涵多年前為錢和媽媽鬧翻，更被父母聯手控訴棄養、抹黑她吸毒，家醜浮上檯面一度重創她的形象，但近年來她將工作重心轉往大陸，再度站上顛峰，商演接不停。近日她分享一月拍的生活照，沒有濃妝、舞台服裝，依然清麗動人，且細看行頭都不簡單，手腕上的彩虹錶是要價約436萬元的AP（Audemars Piguet，愛彼）名錶。

▲▼ 張韶涵 。（圖／翻攝IG）
▲錶圈鑲嵌彩虹色調寶石的AP皇家橡樹雙金鏤空雙擺輪錶，約43,600,000元。（圖／AP提供）

張韶涵穿著香奈兒（CHANEL）無袖白色針織衫配短褲，露出白皙美腿吸睛外，她所戴的AP錶也相當高調，為AP Royal Oak皇家橡樹雙金鏤空雙擺輪錶，18K玫瑰金錶殼與鍊帶經過特殊霜金處理閃耀著迷人光澤，錶圈則鑲嵌如彩虹般漸變色排列的32顆長方形切割七彩寶石，甜美又有個性，面盤採鏤空設計，正反面都能欣賞品牌專利雙擺輪機制。

▲▼ 張韶涵 。（圖／翻攝IG）
▲張韶涵戴勞力士Oyster Perpetual Explorer II腕錶蠔式鋼款。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）

纖瘦的張韶涵偏愛中性大錶，除了收藏AP著名的皇家橡樹錶，也擁有不少勞力士錶，曾曝光品牌專為探險家設計的「探二」Oyster Perpetual Explorer II腕錶蠔式鋼款，Explorer II配備日曆顯示、橙色24小時指針及24小時刻度固定外圈，讓佩戴者能輕鬆辨別晝夜。
 

►Lisa行動駁斥被寶格麗封殺傳言　開心秀第二款聯名錶

►風・Luxury／龍年錶竟有卡哇伊版！　小龍女戲時標好俏皮

關鍵字：

張韶涵, Rolex, 勞力士, 香奈兒, CHANEL, AP, Audemars Piguet, 愛彼

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa行動駁斥被寶格麗封殺傳言　開心秀第二款聯名錶

Lisa行動駁斥被寶格麗封殺傳言　開心秀第二款聯名錶

風・Luxury／龍年錶竟有卡哇伊版！　小龍女戲時標好俏皮

風・Luxury／龍年錶竟有卡哇伊版！　小龍女戲時標好俏皮

ZENITH 70年代全日曆月相錶回歸　史上最華麗運動錶曝光

ZENITH 70年代全日曆月相錶回歸　史上最華麗運動錶曝光

無印良品最新「行李箱」上架就瘋搶！　加碼5大人氣品牌新年帶著走 龍年將至！命理老師點名「3個生肖」好運臨門 你是一個容易心軟的人嗎？超準心測爆紅 5種讓人緣越來越差的說話習慣　口才再好也要看 最會守財星座Top 3！第一名務實肯努力這輩子不怕沒錢花 環球中和LOPIA今開幕　超鮮握壽司、和牛漢堡排、日賣4千條起司蛋糕都好買 吃雞佛能壯陽？營養師：吃多注意心肌梗塞、代謝後效果不大

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面