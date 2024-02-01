fb ig video ETtoday search mobile

環球中和LOPIA今開幕　超鮮握壽司、和牛漢堡排、日賣4千條起司蛋糕都好買

>

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店今開幕，吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店今開幕，一開門就吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／新北報導

受到許多人關注、新北首間日式超市LOPIA今（2／1）在中和環球正式開幕，一早賣場還未開門前，就吸引不少民眾在店外排隊等進場，11點才剛過，賣場就持續湧進附近民眾進來嚐鮮，店內現做廚房區人員手沒停過，持續補上新鮮熟食，還有民眾看準豐富生鮮肉品，一出手就是6盒和牛帶走，才營業不到5分鐘，全店就人氣滿滿。

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店今開幕，吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店今開幕，吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

日本超市LOPIA前進雙北首店選定環球購物中心中和店，看準周邊民眾與主力客層小家庭需求，主打店內有30%以上的品類都是「即食」、「熟食」品類，包括現烤比薩、烤雞、炸物、惠方卷、握壽司等，此外還有水果、甜食，開幕主打日本栃木縣超大顆草莓，兩盒1箱特價980元，還有大尺寸握壽司30元起，以及台中店日賣4000條的起司蛋糕，一開門馬上吸引民眾排隊選購。

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店今開幕，吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店今開幕，吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店今開幕，吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店今開幕，吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店今開幕，吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店今開幕，吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

而LOPIA自家強項主打的肉品也沒少，主打由日本當地專業採購選肉直送台灣，一整面的日本和牛有多種部位提供選購，燒烤片、火鍋片以及醃過的炒肉片全部買得到，還有具份量的和牛漢堡排3大塊400元有找，回家料理一下就可以馬上上桌，有民眾一出手就是好幾盒。

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店今開幕，吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店今開幕，吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

環球購物中心表示，LOPIA的現做廚房就佔近50坪空間，整體賣場面積約160坪，販售品項約5000種，其中70%都以「即食、現做熟食」的品類規劃，其他品類則著重在日本乾貨如餅乾、泡麵、糖餅等品類，以及豐富的醬料、包裝食品等，與店內另間主力在歐美商品的Mia C’bon以不同類型補足客戶需求。

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店今開幕，吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店今開幕，吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

民眾陳先生表示：「有親友住在台中說很好買，特別推薦我來看看，買了很多肉品看起來很棒，準備回家加菜。」上班族許小姐則表示：「本來是準備來逛熟食，買了現烤比薩回家，但覺得日本餅乾也很厲害，覺得不輸唐吉訶德。」

LOPIA超市推開幕優惠，即起至2／4期間A5黒毛和牛沙朗牛排，原價100克428元，限量特價398元；A5黒毛和牛肩小排原價100克428元、限量特價398元。2／3前當日單筆消費滿2,024元，可抽特獎為A5黒毛和牛涮涮鍋片、價值1,194元的A5黒毛和牛沙朗牛排、或價值984元的A5黒毛和牛燒肉片等獎項。

LOPIA今年積極在新北地區佈局，2／1中和環球購物中心開幕後，今年中也將進駐新莊宏匯廣場開設270坪的大店，據悉宏匯門市除了熟食，店內生鮮還會提供現買現做的服務，讓民眾採買後可以直接料理，且周邊也會規劃豐富座位區，吃到新鮮第一排，預計6月正式開幕。

關鍵字：

LOPIA, JC PARK食尚廣場, 中和環球, lalaport, 宏匯廣場, 新莊

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

無印良品最新「行李箱」上架就瘋搶！　加碼5大人氣品牌新年帶著走

無印良品最新「行李箱」上架就瘋搶！　加碼5大人氣品牌新年帶著走

龍年將至！命理老師點名「3個生肖」好運臨門

龍年將至！命理老師點名「3個生肖」好運臨門

你是一個容易心軟的人嗎？超準心測爆紅

你是一個容易心軟的人嗎？超準心測爆紅

最會守財星座Top 3！第一名務實肯努力這輩子不怕沒錢花 5種讓人緣越來越差的說話習慣　口才再好也要看 吃雞佛能壯陽？營養師：吃多注意心肌梗塞、代謝後效果不大 張員瑛低溫辣露纖細筷子腿　連長筒靴都鬆出一大截 ZENITH 70年代全日曆月相錶回歸　史上最華麗運動錶曝光 日本秋田觀光列車一搭上癮！隱藏版圖案藏車頂　大面窗戶欣賞絕美風景 看似精明卻常吃虧的三大星座！TOP 1執著細節沒有大局觀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面