環球中和LOPIA今開幕　超鮮握壽司、和牛漢堡排、日賣4千條起司蛋糕都好買

▲中和環球購物中心LOPIA雙北首店今開幕，一開門就吸引大批民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／新北報導

受到許多人關注、新北首間日式超市LOPIA今（2／1）在中和環球正式開幕，一早賣場還未開門前，就吸引不少民眾在店外排隊等進場，11點才剛過，賣場就持續湧進附近民眾進來嚐鮮，店內現做廚房區人員手沒停過，持續補上新鮮熟食，還有民眾看準豐富生鮮肉品，一出手就是6盒和牛帶走，才營業不到5分鐘，全店就人氣滿滿。

日本超市LOPIA前進雙北首店選定環球購物中心中和店，看準周邊民眾與主力客層小家庭需求，主打店內有30%以上的品類都是「即食」、「熟食」品類，包括現烤比薩、烤雞、炸物、惠方卷、握壽司等，此外還有水果、甜食，開幕主打日本栃木縣超大顆草莓，兩盒1箱特價980元，還有大尺寸握壽司30元起，以及台中店日賣4000條的起司蛋糕，一開門馬上吸引民眾排隊選購。

而LOPIA自家強項主打的肉品也沒少，主打由日本當地專業採購選肉直送台灣，一整面的日本和牛有多種部位提供選購，燒烤片、火鍋片以及醃過的炒肉片全部買得到，還有具份量的和牛漢堡排3大塊400元有找，回家料理一下就可以馬上上桌，有民眾一出手就是好幾盒。

環球購物中心表示，LOPIA的現做廚房就佔近50坪空間，整體賣場面積約160坪，販售品項約5000種，其中70%都以「即食、現做熟食」的品類規劃，其他品類則著重在日本乾貨如餅乾、泡麵、糖餅等品類，以及豐富的醬料、包裝食品等，與店內另間主力在歐美商品的Mia C’bon以不同類型補足客戶需求。

民眾陳先生表示：「有親友住在台中說很好買，特別推薦我來看看，買了很多肉品看起來很棒，準備回家加菜。」上班族許小姐則表示：「本來是準備來逛熟食，買了現烤比薩回家，但覺得日本餅乾也很厲害，覺得不輸唐吉訶德。」

LOPIA超市推開幕優惠，即起至2／4期間A5黒毛和牛沙朗牛排，原價100克428元，限量特價398元；A5黒毛和牛肩小排原價100克428元、限量特價398元。2／3前當日單筆消費滿2,024元，可抽特獎為A5黒毛和牛涮涮鍋片、價值1,194元的A5黒毛和牛沙朗牛排、或價值984元的A5黒毛和牛燒肉片等獎項。

LOPIA今年積極在新北地區佈局，2／1中和環球購物中心開幕後，今年中也將進駐新莊宏匯廣場開設270坪的大店，據悉宏匯門市除了熟食，店內生鮮還會提供現買現做的服務，讓民眾採買後可以直接料理，且周邊也會規劃豐富座位區，吃到新鮮第一排，預計6月正式開幕。