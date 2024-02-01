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中醫師曝「減脂茶飲」食譜　這樣喝幫助排水又亮白

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記者曾怡嘉／綜合報導

減重好難？除了少吃多動外，曾宜萱中醫師分享，利用中醫食療也能讓減重事半功倍，採用一般大眾易購入的中醫藥材，沖泡成性「涼、甘、苦」的茶飲於餐後飲用，幫助健康減重的同時，大幅降低皮膚變差、疲勞等情況。像是能幫助消化、促進代謝、利水排濕的決明子茶或薏仁湯，都能協助減少油脂吸收，輕鬆身體負擔。

#決明子茶－解膩同時維持健康身材


▲▼中醫師曝「減脂茶飲」食譜。（圖／品牌提供）

▲決明子能夠幫助解膩、明目。

決明子富含多種維生素與胺基酸，除了能降低膽固醇、幫助腸道蠕動外，還有抗菌、抗發炎與保護眼睛的效果。居家能用炒過的決明子，以熱水悶泡5分鐘並去除殘渣，再依個人喜好加入山楂、冰糖、蜂蜜等材料即可。若當天飲食較油膩可以多喝決明子茶幫助解膩。

▲▼中醫師曝「減脂茶飲」食譜。（圖／品牌提供）

▲中醫師曾宜萱提醒決明子茶應適量飲用。

中醫師也提醒，若為長期手腳冰冷者、低血壓、腹瀉患者、生理期、孕婦，另腸胃不好者也建議控制飲用份量，以免造成身體不適。

#蜂蜜薏仁湯－排水同時提升肌膚亮度

▲▼中醫師曝「減脂茶飲」食譜。（圖／品牌提供）

▲薏仁湯加入蜂蜜能增加口感。

以適量開水烹煮薏仁直至沸騰，小火悶煮20分鐘後，關火再悶30分鐘，可添加蜂蜜提升口味層次。薏仁具有極高的營養價值，能幫助降血糖、血脂、消腫利尿，更具備美白功效，擔心過於甜膩的話，蜂蜜建議少量，也提醒糖尿病、腎臟病、生理期、孕婦需適量飲用。

關鍵字：

中醫師, 減重茶飲, 食譜

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