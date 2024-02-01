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芬蘭獨立製錶絕美面盤接客訂　機刻雕花配隕石面也行

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▲▼ 芬蘭獨立製錶Laine 。（圖／公關照）

▲LAINE GG3腕錶面盤有三重機刻雕花裝飾。（圖／LAINE提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

獨立製錶品牌匠心獨具的設計，深受台灣收藏家喜愛，芬蘭製錶師Tosti Laine創立的同名品牌LAINE今正式進軍台灣，以精緻機刻雕花面盤、繽紛色彩以及透明錶背顯露精巧裝飾的手動或自動上鍊上鍊機芯的設計吸引目光，更讓人心動的是接受訂製，從面盤的機刻雕花紋路或材質、時標與指針樣式、錶帶材質都可選擇，打造專屬個人的典雅錶款。

▲▼ 芬蘭獨立製錶Laine 。（圖／公關照）
▲LAINE GG3腕錶採用手動上鍊機芯，機板裝飾亦可客製。

在芬蘭主修資訊工程，並從事程式設計與教授電腦軟體的Tosti Laine，中年轉換跑道學習製錶，一舉獲得德國名錶朗格（A. Lange & Söhne）2014年的製錶卓越獎，加深他與妻子創立品牌LAINE的決心。目前旗下共有4款設計，當中兩款搭載ETA 6498手動上鍊機芯，另兩款採Vaucher 5401自動上鍊機芯，品牌保留原本的機芯版路，再加入雷射雕紋等飾面，再細分則各有兩款，分別為G3、GG3、V38 Guilloche以及V38 Frosted，差異在於面盤裝飾不同，可選擇稻穗紋、籃織紋或⽕焰紋、⽉霜噴砂紋，或隕石材質，變化組合出豐富款式與色彩成為最大賣點。

▲▼ 芬蘭獨立製錶Laine 。（圖／公關照）

▲LAINE中央為隕石面的V38 Frosted腕錶，435,000元。

▲▼ 芬蘭獨立製錶Laine 。（圖／公關照）

▲LAINE V38 Frosted腕錶採用Vaucher 5401自動上鍊機芯。

▲▼ 芬蘭獨立製錶Laine 。（圖／公關照）

▲LAINE V38 Guilloche自動上鍊腕錶裝飾3種機刻雕花，485,000元。

讓人目眩神迷的面盤設計，也出現在瑞士獨立製錶品牌Schwarz Etienne（舒瓦茨），旗下ROMA Geometry手動上鍊錶款除了6時位置顯示小秒盤，面盤其他部分進行解構，不同的機刻雕紋幾何穿插其中，看似不按牌理出牌卻又意外和諧，讓人過目難忘，分別有鮭魚色與銀白面盤兩種款式，以設計感取勝。

▲▼ 芬蘭獨立製錶Laine 。（圖／公關照）
▲Schwarz Etienne ROMA Geometry幾何面盤腕錶鮭魚色款。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼ 芬蘭獨立製錶Laine 。（圖／公關照）
▲Schwarz Etienne ROMA Geometry幾何面盤腕錶另有銀灰色款式。

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